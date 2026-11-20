Mehr Schutz
Neue Regel: Das ändert sich ab heute beim Online-Shoppen
Heute, am Freitag, greift das neue Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz in Österreich. Was das bedeutet:
Strengere Bonitätsprüfung vor Abschluss
Künftig müssen Banken, Online-Shops sowie Mobilfunker bei Handy-Finanzierungen vorab genau prüfen, ob Kundinnen und Kunden sich den Kauf leisten können. Dafür können etwa Gehaltsbestätigungen verlangt werden. Fällt die Bonitätsprüfung negativ aus, gilt ein striktes Vergabeverbot.
Bis zum 19. November hatten Anbieter wie Klarna und Amazon noch offen mit unkomplizierten Modellen wie "Buy Now, Pay Later", zinsfreien Finanzierungen oder Kleinstkrediten unter 200 Euro geworben, mit denen sich Anschaffungen wie Waschmaschine oder Smartphone schnell aufschieben ließen.
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Mehr Schutz und Auflagen
Zusätzlich untersagt das Gesetz Zwangskopplungen, etwa wenn ein Kredit nur zusammen mit einer teuren Versicherung vergeben werden soll. Werbung muss deutlich auf Risiken hinweisen, und bei Zahlungsrückständen müssen Anbieter aktiv Hilfe wie eine Umschuldung anbieten.
Während auf den Handel mehr Prüfaufwand zukommt, sollen Käuferinnen und Käufer in Österreich wirksamer vor Überschuldung geschützt werden.
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