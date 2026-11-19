Uber
In DIESER Stadt kannst du kostenlos Robo-Taxi fahren
In München beginnt ein neues Kapitel der Mobilität: Wer über die Uber-App eine Fahrt im Münchner Norden bucht, kann mit etwas Glück völlig kostenlos in einem hochautomatisierten Fahrzeug Platz nehmen.
Das Pilotprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Spezialisten für autonomes Fahren, Momenta, und nutzt speziell umgerüstete Elektrofahrzeuge des Herstellers SAIC.
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Wo fahren die autonomen Taxis?
Zum Start ist das Testgebiet auf einen Radius von rund vier Kilometern um den Olympiapark begrenzt. Anders als bei herkömmlichen Uber-Fahrten halten die Robotaxis nicht direkt vor jeder Haustür, sondern steuern festgelegte virtuelle Haltepunkte an. Technisch sind die Fahrzeuge mit Kameras, Radar- und Lidar-Sensoren ausgestattet und auf hochautomatisiertes Fahren (Level 4) ausgelegt.
Dennoch bleibt vorerst immer ein Mensch an Bord: Bei jeder Fahrt sitzt ein geschulter Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer, um im Notfall jederzeit eingreifen zu können.
So kannst du selbst kostenlos mitfahren
Da es sich um eine schrittweise eingeführte Testphase handelt, steht das Angebot nicht sofort allen Nutzern automatisch offen. Wer die Technik selbst erleben möchte, muss sich vorab in der App registrieren:
- App aktualisieren: Stelle sicher, dass die neueste Version der Uber-App installiert ist.
- Einstellungen öffnen: Tippe unten rechts auf Konto und wähle die Einstellungen aus.
- Präferenz aktivieren: Scrolle zum Punkt Präferenzen bei Fahrten, tippe auf Autonome Fahrzeuge und setze dich auf die Interessentenliste. Sobald dein Konto für das Pilotprojekt freigeschaltet ist und du eine reguläre Fahrt (z. B. UberX, Electric oder Comfort) innerhalb der Testzone anfragst, schlägt dir die App bei Verfügbarkeit automatisch die kostenlose Robotaxi-Option vor.
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