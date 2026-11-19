Gemeinsam mit dem chinesischen Technologie-Partner Momenta startet der Fahrdienstvermittler einen ersten Pilotbetrieb

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In München beginnt ein neues Kapitel der Mobilität: Wer über die Uber-App eine Fahrt im Münchner Norden bucht, kann mit etwas Glück völlig kostenlos in einem hochautomatisierten Fahrzeug Platz nehmen.

Das Pilotprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Spezialisten für autonomes Fahren, Momenta, und nutzt speziell umgerüstete Elektrofahrzeuge des Herstellers SAIC.

Wo fahren die autonomen Taxis?

Zum Start ist das Testgebiet auf einen Radius von rund vier Kilometern um den Olympiapark begrenzt. Anders als bei herkömmlichen Uber-Fahrten halten die Robotaxis nicht direkt vor jeder Haustür, sondern steuern festgelegte virtuelle Haltepunkte an. Technisch sind die Fahrzeuge mit Kameras, Radar- und Lidar-Sensoren ausgestattet und auf hochautomatisiertes Fahren (Level 4) ausgelegt.

Dennoch bleibt vorerst immer ein Mensch an Bord: Bei jeder Fahrt sitzt ein geschulter Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer, um im Notfall jederzeit eingreifen zu können.

So kannst du selbst kostenlos mitfahren

Da es sich um eine schrittweise eingeführte Testphase handelt, steht das Angebot nicht sofort allen Nutzern automatisch offen. Wer die Technik selbst erleben möchte, muss sich vorab in der App registrieren: