Anleger reißen sich um die Aktien des Börsendebütanten Anthropic.

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Die Titel erschienen am Donnerstag mit 111,50 Dollar erstmals auf den Kurszetteln der US-Technologiebörse Nasdaq. Dies entspricht einem Plus von rund 34 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 83 Dollar (75,7 Euro). Damit knackte der Börsenwert die Marke von zwei Billionen Dollar.

Das für sein KI-Modell "Claude" bekannte US-Unternehmen nimmt mit der Emission 81,3 Milliarden Dollar ein. Damit ist dieser Börsengang der größte der Geschichte. Der bisherige Rekordhalter war SpaceX mit 75 Milliarden Dollar. Der Weltraumkonzern des Milliardärs Elon Musk hatte im Juni debütiert.

Anthropic hatte dank einer hohen Nachfrage die Zahl der angebotenen Aktien auf 980 Millionen von 825 Millionen aufgestockt. Außerdem verkaufte es seine Papiere oberhalb der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar.