Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt, die politische Lage in Berlin ebenso. Jetzt prescht Deutschlands größter Immobilienkonzern nach vorne und bietet einen Deal an. Doch der Vorschlag hat einen Haken für gewisse Mieter.

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Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten wie Berlin spitzt sich weiter zu.

Jetzt meldet sich Vonovia-Chef Luka Mucic mit einem neuen Vorschlag zu Wort, der die soziale Lage der Wohnungssuchenden stärker in den Fokus rücken soll. Sein Plan sieht eine feste Quote vor – knüpft diese aber an eine deutliche Bedingung.

Ein Drittel für Menschen mit Wohnberechtigungsschein

Im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" schlägt Mucic eine Verpflichtung für große Vermieter vor: Ein Drittel aller frei finanzierten Wohnungen soll künftig gezielt an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) vergeben werden – inklusive der entsprechenden Mietpreis-Obergrenzen.

Im Gegenzug fordert der Konzernchef jedoch mehr Spielraum an anderer Stelle: "Die Regulierung bei den übrigen zwei Dritteln würde im Gegenzug gelockert", so Mucic. Er bezeichnet dieses Modell als eine "stärkere soziale Differenzierung" auf dem Wohnungsmarkt. Kritiker sehn darin eine Strategie um eine Mieterhöhung für die Betroffenen durchzubringen.

Friedensangebot an den Mieterbund?

Dass es dem Konzern ernst und dringend ist, soll ein Gesprächsangebot an die Gegenseite unterstreichen. In einem Streitgespräch mit Melanie Weber-Moritz, der Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, regte Mucic an, gemeinsam eine "Initiative für bezahlbares Wohnen" zu starten.

Seiner Ansicht nach scheitern Lösungen oft an der "öffentlichen Bühne": Politisch aufgesetzte Gesprächsrunden böten einen zu großen Anreiz zur Selbstinszenierung. Ein kleinerer, vertraulicherer Rahmen würde laut Mucic einen deutlich offeneren Austausch über echte Lösungswege ermöglichen.

Klare Absage an Enteignungspläne in Berlin

Deutlich schärfere Töne schlägt der Vonovia-Chef hingegen bei den Plänen einer möglichen rot-grün-roten Koalition in Berlin an, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. "Die Vergesellschaftung wird juristisch keinen Bestand haben, davon bin ich überzeugt", stellte Mucic klar.

Für ihn liegt das eigentliche Problem jedoch schon in der aktuellen Debatte selbst. Durch die ständige Diskussion über Enteignungen leide das Vertrauen in eine verlässliche Regulierung – was wiederum die dringend benötigte Investitionsbereitschaft auf dem Immobilienmarkt bremse.