Am Donnerstagvormittag ging für Kunden von Mobilfunk-Riese A1 nichts mehr.

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A1-Kunden in einigen Großstädten Österreichs, die am Donnerstagvormittag auf einen dringenden Anruf oder eine Nachricht warteten, wurden enttäuscht. Denn um etwa 10.40 Uhr war das Netz des heimischen Mobilfunk-Giganten von einem großflächigen Ausfall betroffen.

Die Meldungen gingen vor allem in Wien, Linz, Wiener Neustadt, Graz, Innsbruck, Salzburg und Leoben ein. Innerhalb kürzester Zeit gingen tausende Fehlermeldungen ein. Nach etwa 20 Minuten gab es zwar weiterhin keine 5G-Verbindung, allerdings konnte man über EDGE zumindest wieder ein schwaches Netz empfangen.

Hilfe mit WLAN

Wer in dieser Situation dennoch erreichbar sein muss, benötigt einen funktionierenden WLAN-Zugang. Ihr Smartphone nutzt ein verfügbares Netzwerk, um ganz normal über Ihre Mobilfunknummer zu telefonieren. Moderne Smartphones können in Notfällen direkt eine Verbindung zu Satelliten aufbauen, um SMS oder Notrufe abzusetzen.

Aktivieren Sie am besten die Funktion "WLAN-Anruf" (WiFi Calling) in den Verbindungseinstellungen Ihres Smartphones. So wechselt Ihr Gerät bei einem Netzausfall im Haus oder Büro automatisch und nahtlos ins WLAN-Netz, sodass Sie unter Ihrer gewohnten Nummer erreichbar bleiben.