Neben höheren Gehältern winkt einigen Beschäftigten ein 250-Euro-Bonus sowie eine kürzere Arbeitszeit.

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Wien. Nach fünf Verhandlungsrunden haben sich die Sozialpartner von vida und Wirtschaftskammer (WKÖ) für 98 Eisenbahnunternehmen auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt. Der Zweijahresabschluss tritt am 1. Dezember in Kraft und orientiert sich an der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Während das Gehaltsplus im ersten Jahr etwas geringer ausfällt, steigt es im zweiten Jahr auf Basis der Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 stärker an.

So viel bleibt netto

Je nach Betrieb weichen die genauen Raten ab – bei einem Orientierungswert von drei Prozent bleiben Angestellten laut dem Portal "finanz.at" mit 3.000 Euro brutto rund 52 Euro netto im Monat (etwa 760 Euro im Jahr inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld) mehr, bei 3.500 Euro brutto sind es rund 60 Euro netto monatlich beziehungsweise 890 Euro jährlich.

250 Euro Bonus als Ausgleich

Bereits mit 1. Dezember klettern zudem die Nebenbezüge um 3,1 Prozent, und der Zeitraum für die Nachtdienstzulage wird branchenweit von 5 auf 6 Uhr Früh ausgeweitet. Für rund 8.000 Beschäftigte, die derzeit noch 40 Stunden pro Woche arbeiten, gibt es im Dezember außerdem eine Einmalzahlung von 250 Euro als Überbrückung. Da der Betrag als lohnsteuerfreie Mitarbeiterprämie ausgezahlt werden kann und lediglich Sozialversicherungsbeiträge anfallen, landen davon rund 205 bis 210 Euro netto auf dem Konto.

Kürzere Arbeitszeit folgt 2027

Der Bonus dient als Ausgleich für die bevorstehende Arbeitszeitverkürzung, die wegen der nötigen Vorlaufzeit für die Betriebe erst im zweiten Vertragsjahr greift. Ab Mittwoch, dem 1. September 2027, sinkt die Wochenarbeitszeit für die betroffenen 8.000 Mitarbeiter um eineinhalb Stunden auf 38,5 Stunden, wie es bei den ÖBB bereits Standard ist. Sowohl Arbeitgeber-Verhandlungsführer Thomas Scheiber als auch vida-Verhandlungsleiter Gerhard Tauchner zeigten sich mit dem Kompromiss aus wirtschaftlicher Planbarkeit und fairen, einheitlichen Spielregeln in der gesamten Bahnbranche zufrieden.