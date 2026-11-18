Extreme Wetterbedingungen lassen die weltweite Weinproduktion auf dem niedrigsten Niveau seit über 60 Jahren verharren. Besonders Europa steckt in einer beispiellosen Erntekrise.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die globalen Weinkeller füllen sich auch in diesem Jahr nur schleppend. Es wurde so wenig Wein produziert wie zuletzt im Jahr 1961.

Wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in Paris mitteilte, werden weltweit voraussichtlich nur zwischen 220 und 230 Millionen Hektoliter Wein gekeltert. Damit liegt die Ernte rund sieben Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Dramatische Lage in Europa

Besonders dramatisch ist die Lage in Europa, wo über 60 Prozent des weltweiten Weins entstehen. Mit geschätzten 137 Millionen Hektolitern steuert der Kontinent auf ein Negativ-Rekordtief zu: Die Jahre 2024 bis 2026 gelten damit als die drei ertragsschwächsten Weinjahre des gesamten 21. Jahrhunderts. Vor allem den traditionellen Weinbauländern Italien und Frankreich machten anhaltende Hitze und extreme Trockenheit schwer zu schaffen. Auch in den USA und Australien fielen die Ernten unterdurchschnittlich aus.

Italien bleibt die Nummer eins

An der Weltspitze der größten Weinproduzenten ändert sich trotz der Ernteausfälle nichts:

Platz 1: Italien

Italien Platz 2: Frankreich

Frankreich Platz 3: Spanien

Auf der Südhalbkugel gibt es hingegen einen Tausch: Südafrika konnte Argentinien überholen und ist nun der größte Weinproduzent auf der südlichen Erdhalbkugel.

Für OIV-Generaldirektor John Barker ist der Hauptschuldige klar: Der Klimawandel sorge international für immer extremere Schwankungen bei den Erntemengen. Doch das Wetter ist nicht das einzige Problem der Branche.

Auch schrumpfende Anbauflächen und eine weltweit sinkende Nachfrage nach Wein drücken die Produktionszahlen nach unten. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch: In einzelnen Regionen erholt sich der Weinbau spürbar – etwa im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, der zuvor von schweren Überschwemmungen getroffen worden war.