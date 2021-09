Schulklasse von Wespen attackiert

Die Kinder, alle um die zehn Jahre alt, wurden von einem Schwarm Erdwespen attackiert.

Steiermark. Die Kinder, alle um die zehn Jahre alt, waren am Donnerstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Gleisdorf (Bezirk Weiz) unterwegs. Dabei wurden sie von einem Schwarm Erdwespen attackiert, worauf das begleitende Lehrpersonal die Rettung verständigte, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Vor Ort waren drei Rettungsfahrzeuge und ein Arzt im Einsatz. Die Rettungskräfte konnten die Verletzungen soweit versorgen, dass keines der Kinder in ein Spital gebracht werden musste. Die Kinder wurden zur Schule zurückgebracht und von den Eltern abgeholt.