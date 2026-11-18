Der Eisenbahner-Kollektivvertrag für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen ist auf Schiene.

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Die Sozialpartner von vida und WKÖ haben sich Mittwochnachmittag auf eine 38,5-Stunden-Woche für alle Beschäftigten ab dem September 2027 geeinigt. Wie hoch der KV-Abschluss für die nächsten zwei Jahre ist, lässt sich laut Sozialpartner nicht so einfach sagen - weil die Einigung sehr differenziert sei. Sie bewege sie sich auf Höhe der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent, wird versichert.

Im ersten Jahr falle die Erhöhung etwas geringer aus, im zweiten Jahr dann etwas umfangreicher, hieß es Mittwochabend aus Verhandlungskreisen zur APA. Weitere Eckpunkte sind: Die Nebenbezüge werden ab 1. Dezember 2026 um 3,1 Prozent erhöht. Und es gibt eine Einmalzahlung von 250 Euro im Dezember 2026 für Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche. Bei der Nachtdienstzulage wird der zuschlagsberechtigte Zeitraum für alle Eisenbahnunternehmen von 5 Uhr auf 6 Uhr ausgeweitet. Für die Einigung waren fünf Verhandlungsrunden notwendig.

2028 Anstieg um rollierende Inflation

Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. Dezember 2026 in Kraft treten. Zur weiteren Vorgehensweise beim nun erzielten Zwei-Jahres-Abschluss hieß es von vida und Wirtschaftskammer: Die Erhöhung für 2028 wird auf Basis der rollierenden Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 berechnet.

"Künftig soll es keinen Unterschied mehr machen, bei welchem Eisenbahnunternehmen jemand beschäftigt ist. Gleiche Arbeitszeit, gleiche Spielregeln und mehr Fairness - das ist ein großer Erfolg für die Beschäftigten und die Bahnbranche insgesamt", so Gerhard Tauchner, Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft vida, nach der Einigung.

Thomas Scheiber, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, betonte: "Wir haben seit Beginn der Verhandlungen klar gesagt: Die Arbeitszeitverkürzung kann erst nach einer dementsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit kommen, damit sie für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen ist. Mit dem Zweijahresabschluss und einer Angleichung der Arbeitszeit ab 1. September 2027 ist uns genau das gelungen. Im ersten Jahr liegt der Abschluss für die Unternehmen damit unter der rollierenden Inflation, das gleicht sich dann im zweiten Jahr aus."