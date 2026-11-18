Der Chef und Gründer von Gold&Co Walter Hell-Höflinger stellt klar, warum Gold ein langfristiger Schutz gegen die Inflation sein kann.

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"Wer seine Kaufkraft bewahren will, der setzt am besten auf Gold", sagt Gold&Co-CHef Walter Hell-Höflinger gegenüber oe24, angesprochen auf die neuesten Inflationszahlen der Statistik Austria: Die Teuerung liegt derzeit bei 3,6%.

Seit Jahrtausenden hält Gold seinen Wert, für eine Unze Gold konnte man sich stets ein elegantes Gewand kaufen. "Eine Unze entsprach die meiste Zeit einem Monatsgehalt, durch die rasche Wertsteigerung ist es derzeit höher", sagt Hell-Höflinger. Eine Feinzunze Gold (ca 31,1 Gramm) ist derzeit fast 3.500 Euro wert. Anfang 2025 war die Feinunze noch tausend Euro weniger wert.

Zuletzt sind die Preise gefallen. Seit dem Rekordhoch ist der Preis für eine Feinunze Gold um ein Drittel gesunken.

Die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation hat den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar (3.458 Euro) gedrückt.

“In dieser Phase muss man cool bleiben. Man kann gestückelt nachkaufen.” Gold&Co-Chef Walter Hell-Höflinger zu oe24

Gold&Co-Chef Walter Hell-Höflinger sagt: "In dieser Phase cool bleiben." Am besten in mehreren Tranchen kaufen, rät der Goldhändler. Und wie viel Gold sollte man halten? "In diesen schwierigen Zeiten bietet Gold Sicherheit. Man kann bis zu 30% des Vermögens in Gold halten. Und hat so einen Schutz vor der Inflation." Jedes Papiergeld (Fiat-Geld) sei bisher noch zu seinem Wert - nämlich bedrucktes Papier - zurückgekehrt. Allerdings hält sich der Dollar schon länger als die durchschnittliche Papierwährungs-Lebensdauer von etwa 70 Jahren.

Gold & Co © -Philharmoniker

Ein Kilo Gold kostet aktuell mehr als 112.000 Euro.