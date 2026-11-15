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Preis viel höher

"Völliger Unfug": ORF-Star Thür zu Fernwärme in Wien und Ludwig

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug sitzt draußen vor unscharfen grünen Bäumen und schaut nachdenklich.
© APA
Fernwärme in Wien ist um 23% teurer geworden. ORF-Star Martin Thür wettert gegen die Preissteigerungen und richtet Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) etwas aus.
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Hunderttausende Menschen in Österreich bekommen gerade ihre Fernwärme-Vorschreibungen zugeschickt. Alle in Wien sind überrascht von den großen Preis-Steigerungen. Erhöhungen im zweistelligen Prozentbereich treffen die Haushalte. Dazu äußert sich auch ein ZIB2-Star.

"Die Wien Energie hat 30% Rabatt angekündigt, stattdessen steigen die Preise deutlich", sagt ORF-Moderator Martin Thür in einem Instagram-Rant.

Darum steigt Fernwärme-Preis so stark

"Weil es bei Fernwärme keine Konkurrenz gibt, wird der Preis in Wien per Bescheid festgelegt, also am Ende durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)", erklärt Thür.

Die Wien Energie hat Rabatte vergeben, die in den letzten Jahren immer kleiner geworden sind, von -43% auf aktuell -30% Rabatt.

“Statt einer Rabattschlacht steigen die Preise deutlich!”

Martin Thür

Der "Rabatt" schrumpft: Man zahlt deutlich mehr

ORF-Star Martin Thür zeigt, wie der Fernwärme-Rabatt schrumpft. © instagram

Gibt es also einen großen Rabatt, stellt Thür als Frage in den Raum und beantwortet dann selbst:

“Das ist natürlich völliger Unfug. Wenn man die Preise vergleicht, ist Fernwärme in Wien in den letzten beiden Jahren um 23% teurer geworden”

ZIB2-Moderator Martin Thür stellt Preissteigerungen der Wien Energie für Fernwärme klar

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Thür wettert in seinem Instagram-Video also gegen die Preissteigerungen und richtet Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aus, dass es sich dabei nicht um eine "Rabattschlacht" handle. In Wirklichkeit zahlen die Haushalte deutlich mehr für Energie.

Nirgendwo sonst stieg Fernwärme-Preis so stark

ORF-Star Martin Thür erklärt, wer den Preis festlegt: Der Bürgermeister per Bescheid. © instagram

Auch wenn Fernwärme in anderen Bundesländern in absoluten Zahlen teils noch mehr kostet, waren die "Preissteigerungen bei der Fernwärme zuletzt nirgends so hoch wie in Wien", so Thür.

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