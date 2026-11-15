Rund fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat der fünffache Judo-Olympiasieger Teddy Riner das Kandidatenfeld aufgemischt.

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Der 2,04 Meter große und weithin beliebte Sportler dürfte wenig Aussichten haben, könnte den etablierten Kandidaten aber Stimmen abjagen. Ein Überblick über die derzeit aussichtsreichsten der bisher fast 40 Kandidaten, die im April antreten wollen:

Rechtspopulistin Marine Le Pen

Sie tritt zum vierten Mal an und zeigt sich höchst entspannt: Die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen erweckt derzeit den Eindruck, als brauche sie nur gelassen abzuwarten, um zu gewinnen. Sowohl die Rivalitäten des Mitte-Rechts-Lagers als auch die jüngsten Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten und die damit verbundenen Ausschreitungen spielen ihr in die Hände. Die europa- und ausländerfeindliche Politikerin liegt in Umfragen stabil bei 35 bis 36 Prozent und wird demnach so gut wie sicher in die Stichwahl einziehen.

Ihre Verurteilung wegen der Veruntreuung von EU-Geldern stört Le Pens Anhänger nicht weiter. Falls das Oberste Berufungsgericht das Urteil noch vor der Wahl bestätigt, müsste sie eine elektronische Fußfessel tragen. Einmal gewählt, wäre sie durch die Immunität geschützt, und die Strafe würde bis zum Ende ihrer Amtszeit ausgesetzt.

Zu Deutschland hat die 58-Jährige keine persönliche Beziehung. Sie kritisiert immer wieder den deutschen Atomausstieg, Berlins Einfluss in Brüssel und die Aufnahme von Flüchtlingen 2015.

Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon

Auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon tritt zum vierten Mal an und hat bessere Chancen denn je, in die Stichwahl zu kommen. Zuletzt lag der 77-Jährige in Umfragen bei etwa 20 Prozent. Er profitiert ebenfalls von den Protestbewegungen, die seine Partei unterstützt, wenn nicht anheizt. Sein Programm umfasst 1.069 Maßnahmen, darunter die Pension mit 60, höhere Gehälter, den Ausstieg aus der Atomkraft und einen verpflichtenden Umweltdienst für junge Menschen. Die für 4,90 Euro erhältliche Programmschrift überholte an den ersten Verkaufstagen den Roman des jüngsten Goncourt-Literaturpreisträgers.

Mélenchon provoziert leidenschaftlich gern und eckt auch außenpolitisch immer wieder an - wenn er etwa ein Referendum für die von Russland besetzte ukrainische Donbass-Region vorschlägt und das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet. Israel hat dem Präsidentschaftskandidaten deswegen die Einreise verboten.

Mélenchon ist ein bissiger Deutschlandkritiker und betrachtet die deutsche Aufrüstung als ein Sicherheitsproblem. "Man muss ihnen die Frage stellen, gegen wen sie eigentlich Krieg führen wollen", sagte er kürzlich mit Blick auf das deutsche Vorhaben, die stärkste konventionelle Armee aufzubauen.

Mitte-Rechts-Kandidat Edouard Philippe

Der ehemalige Premierminister Edouard Philippe ist bisher farblos geblieben. Er vertritt eine ähnlich wirtschaftsfreundliche Politik wie Amtsinhaber Emmanuel Macron und plädiert für die Pension mit 65. Seine Kandidatur wird behindert durch einen weiteren Ex-Premierminister unter Macron, den 37 Jahre alten Gabriel Attal, der ihm im eigenen Lager Stimmen abjagt. Offiziell haben sich beide geeinigt, das Feld am Ende dem Aussichtsreicheren zu überlassen.

Philippe ist ins Visier der Justiz geraten, nachdem eine ehemalige Verwaltungsbeamtin ihn wegen Verdachts auf Mauscheleien bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags in Le Havre angezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen aufgenommen, die seine Kandidatur voraussichtlich jedoch nicht gefährden.

Einen Deutschlandbezug hat Philippe seit seiner Jugend: Er besuchte das französische Gymnasium in Bonn und machte dort seinen Abschluss. Später zitierte er Deutschland immer wieder als wirtschaftliches Vorbild. Als Premierminister führte ihn sein erster Auslandsbesuch nach Berlin.

Links-Kandidat Raphaël Glucksmann

Er tritt für die Sozialisten an, obwohl er nie Parteimitglied war: Der ehemalige Journalist Raphaël Glucksmann setzte sich bei der Vorwahl im linken Lager durch. Der langjährige EU-Abgeordnete will die EU stärken und hat zudem einen starken ökologischen Schwerpunkt - mit einem Ausstieg aus fossilen Energien, aber auch dem Bau neuer Atomkraftwerke. In den Umfragen lag Glucksmann zuletzt zwischen elf und 13 Prozent.

Der 47-Jährige hat in seiner Familiengeschichte einen interessanten Deutschlandbezug: Sein jüdischer Großvater Rubin Glucksmann lebte zeitweise als russischer Spion in Hamburg. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten floh er nach Paris, 1940 starb er beim Untergang eines von einem deutschen U-Boot versenkten britischen Flüchtlingsschiffs.