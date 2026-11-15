Iran meldet Angriff auf US-Militär in Bahrain

Die iranischen Revolutionsgarden melden einen Drohnenangriff auf eine US-Radaranlage in Bahrain.

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Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben erneut eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen.

Die Anlage auf dem Hubschrauber-Stützpunkt Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, teilten die Revolutionsgarden am Sonntag mit. Sie hatten bereits am Freitag einen solche Aktion vermeldet. Das Innenministerium in Bahrains Hupstadt Manama rief die Bevölkerung im Onlinedienst X auf, "Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben".

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen ausgelöst. Teheran greift seitdem regelmäßig Ziele in den Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region an.