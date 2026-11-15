Schwer verletzt
Totalsperre – Alkolenker überschlägt sich in der Steiermark
Gegen 19:15 Uhr war ein 66-jähriger Mann auf der B76 von Stainz in Richtung Deutschlandsberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben.
Schwer verletzt ins Spital
Der 66-Jährige erlitt bei diesem Unfall auf der B76 schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übernahmen die Versorgung direkt vor Ort und brachten den Verunglückten anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem Mann stellten die Einsatzkräfte eine leichte Alkoholisierung fest.
Totalsperre nach schwerem Crash
Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste die B76 komplett gesperrt werden. Diese Totalsperre galt für die gesamte Dauer des Einsatzes. Neben den Rettungskräften rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Deutschlandsberg und Schamberg aus, die mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort waren.
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