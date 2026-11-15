oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schwer verletzt

Totalsperre – Alkolenker überschlägt sich in der Steiermark

Phillip Platzer
von
Überkopf liegendes Auto bei Nacht, Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge im Hintergrund.
© Getty Images
Am Samstagabend endete eine Autofahrt im Bezirk Deutschlandsberg im Straßengraben. Ein leicht alkoholisierter Lenker kam mit seinem Wagen von der Straße ab und zog sich schwere Verletzungen zu.
OE24 auf Google bevorzugen

Gegen 19:15 Uhr war ein 66-jähriger Mann auf der B76 von Stainz in Richtung Deutschlandsberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben.

Schwer verletzt ins Spital

Der 66-Jährige erlitt bei diesem Unfall auf der B76 schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übernahmen die Versorgung direkt vor Ort und brachten den Verunglückten anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem Mann stellten die Einsatzkräfte eine leichte Alkoholisierung fest.

Totalsperre nach schwerem Crash

Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste die B76 komplett gesperrt werden. Diese Totalsperre galt für die gesamte Dauer des Einsatzes. Neben den Rettungskräften rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Deutschlandsberg und Schamberg aus, die mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort waren.

Auch interessant

"Abartig!" Brutale Übergriffe bei Krampuslauf

Musks SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf

"Überragend!" Großes Lob für ÖFB-Goalie Schlager

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Abartig!" Brutale Übergriffe bei Krampuslauf

Nach Twitter-Eklat: TV-Zwangspause für Hans Bürger

Alte Bauernregel macht Frost-Prognose für den Winter

Kutcher & Geliebte: Fotos aus der Partynacht

Totalsperre – Alkolenker überschlägt sich in der Steiermark

Hotel-Projekt: Al Jaber klagt Schwarzenberg

Autolenker (27) bei Crash mit Zug getötet

Gewalt-Netzwerk "The COM" agiert auch in Österreich

Nicht nur Neuschnee: Jetzt kommt der 200km/h-Sturm

Ex-Teamspieler Westerthaler verstorben