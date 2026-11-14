Diese neuen Führerschein-Regeln gelten ab sofort für Millionen Lenker

Pflicht-Umtausch, Sperren und Handy-Schein: Alles neu beim Führerschein.

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Für Millionen Lenker in Österreich gelten beim Führerschein neue Spielregeln. Während alte Papier- und Scheckkarten-Scheine spätestens 2033 ablaufen, sind seit 1. September 2026 bereits schärfere Strafen für Schwindler und längere Fristen bei Verlust in Kraft.

Wer noch einen rosa Papierführerschein oder eine ältere Scheckkarte (ausgestellt vor dem 19. Jänner 2013) im Börserl hat, muss umdenken: Bis spätestens 19. Jänner 2033 ist der Umtausch auf das aktuelle EU-Scheckkartenformat Pflicht. Stress besteht aber keiner – in Österreich gibt es keinen gestaffelten Zeitplan nach Geburtsjahrgängen. Solange Foto und Daten gut lesbar sind, bleiben die alten Dokumente bis zum Stichtag gültig. Ein freiwilliger Tausch ist jederzeit möglich, die Lenkberechtigung selbst bleibt davon unberührt.

Harte Strafen für Prüfungs-Schwindler

Unabhängig vom Umtausch-Countdown gilt bereits seit 1. September 2026 die 23. Führerscheingesetz-Novelle:

Schnellere Wiederholung: Wer durch die Theorie- oder Praxisprüfung rasselt, darf schon nach zwölf statt bisher 14 Tagen wieder antreten (ausgenommen Klasse AM).

Schummel-Hammer: Wer bei der Theorieprüfung beim Betrug erwischt wird, kassiert ab sofort 18 Monate Sperre – doppelt so lang wie die bisherigen neun Monate. Auch Helfer und Organisatoren von technischem Betrug können bestraft werden.

Mehr Zeit bei Verlust und für Brummi-Fahrer

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Diebstahl oder Verlust: Mit der behördlichen Verlustbestätigung darf man künftig acht statt vier Wochen legal weiterfahren.

Auch für Lkw- und Busfahrer (Klassen C und D) wird es ab dem 60. Geburtstag einfacher – statt der bisherigen Zweijahres-Frist gilt wieder die reguläre Gültigkeit von fünf Jahren. Zudem bleibt der internationale Führerschein (nach dem Wiener Übereinkommen) nun drei Jahre statt einem Jahr gültig; für Länder mit älteren Abkommen bleibt es bei einem Jahr.

Das plant die EU bis 2030

Auch auf EU-Ebene tut sich in den nächsten Jahren einiges: