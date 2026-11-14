Stau-Chaos vor dem Stubaier Gletscher geht viral

Ein Video auf Instagram sorgt derzeit für enorme Aufmerksamkeit: Es zeigt eine riesige Autokolonne auf dem Weg von Innsbruck zum Stubaier Gletscher – inklusive hitziger Debatte in den Kommentaren.

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Tirol. Am Samstag sorgte der Andrang Richtung Stubaier Gletscher für massive Verzögerungen auf der Straße, während dort zwei Großevents liefen: das "Intersport Testival" (noch bis Sonntag) an der Bergstation Eisgrat sowie die Stubai Prime Park Sessions (noch bis Sonntag, 22. November).

Instagram-Video sorgt für heftige Debatte

21 Kilometer vor der Stubaier Gletscherbahn filmte ein Beifahrer die scheinbar endlose Blechlawine um 8.30 Uhr morgens. Der Instagram-User postete den Clip noch am selben Tag und schrieb dazu: "14.11.2026. 2,5 Stunden von Innsbruck zum Stubaitaler Gletscher." Die Aufnahmen trafen im Netz einen Nerv: Das Video wurde bereits rund 8.400-mal gelikt, 10.000-mal geteilt und sammelte fast 300 Kommentare.

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Events und frisch geöffnete Piste

Der enorme Besucherandrang kam nicht von ungefähr. Neben dem Materialtest und den Side-Events des Intersport Testivals auf 2.900 Metern Höhe trainierten am Samstag auch wieder internationale Freestyle-Profis im Snowpark Stubai Zoo. Zudem wurde an diesem Tag die Piste Nummer 14 (Fernauferner) frisch für den Skibetrieb geöffnet. Der Video-Ersteller selbst stellte in den Kommentaren allerdings klar, dass er gar nicht zum Skifahren vor Ort war.

Kritik an der Blechlawine in Kommentaren

Unter dem Beitrag entwickelte sich rasch eine kontroverse Diskussion. Viele User zeigten wenig Mitleid mit den Wartenden und rieten dazu, einfach früher aufzustehen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ein Nutzer spottete etwa: "Fahr mit den Öffis auf den Berg!" Andere kritisierten den Andrang als "Overtourism" und "Massenabfertigung mit Bergpanorama" oder sorgten sich um die Belastung für die Einheimischen im Tal.

Als ein Kommentator behauptete, es seien nur wenige Pisten bei kaum Schnee geöffnet, schaltete sich der Video-Ersteller direkt ein. Er konterte: "1. es sind mehr wie 3 Pisten auf... 2. es hat vor 2 Tagen alleine schon 20cm geschneit und 3. ist der Stubaier Gletscher das nahste Skigebiet zu Innsbruck und Oberland. Jetzt rate mal, wo die ganzen Leute an nem wunderschönen Bluebird Samstag hinfahren?"