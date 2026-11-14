Erster Lawinen-Toter der Saison am Stubaier Gletscher

Am Stubaier Gletscher in Tirol hat am Samstagvormittag eine Lawine einen Wintersportler erfasst. Die Schneemassen trieben den Mann in eine Randspalte. Der Wintersportler überlebte den Abgang nicht. Er ist der erste Lawinentote dieser Wintersaison.

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Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol ist am Samstagvormittag ein Alpinist ums Leben gekommen. Der Mann wurde von den Schneemassen erfasst, in eine Gletscherspalte gedrückt und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Tödlicher Lawinenabgang im Bereich der Daunscharte

Das schwere Alpinunglück ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr im hochalpinen Gelände des Stubaier Gletschers. Nach ersten Erkenntnissen löste sich abseits der gesicherten Skipisten im Bereich des Daunferners auf einer Höhe von 3.155 Metern Seehöhe in der sogenannten Daunscharte ein Schneebrett. Obwohl es sich dem Vernehmen nach um eine vergleichsweise kleine Lawine handelte, hatte der Abgang verheerende Konsequenzen für den Wintersportler.

Die Schneemassen rissen den Alpinisten mit und schleuderten ihn über das steile Gelände talwärts. In der Folge wurde der Verunglückte in eine tückische Randspalte gedrückt und dort von den Schneemassen verschüttet. Trotz des raschen Alarmierens der Rettungskräfte kam für den Sportler jede Hilfe zu spät. Die Leitstelle Tirol bestätigte den tödlichen Ausgang des Einsatzes am Daunferner gegenüber Medien. Damit verzeichnet das Bundesland Tirol das erste Todesopfer durch eine Lawine in der beginnenden Wintersaison.

Parallelen zu Lawinenvorfall im selben Sektor

Der tödliche Vorfall weckt dramatische Erinnerungen an ein Unglück, das sich vor gut einem Jahr in exakt demselben Sektor des Skigebiets abgespielt hatte:

Damals wurden im Bereich der Daunscharte acht Wintersportler gleichzeitig von einer Lawine erfasst.

Die damaligen Schneemassen waren durch einen Variantenfahrer abseits des Pistenraums losgetreten worden.

Die Lawine erreichte damals sogar den unteren Abschnitt der markierten Piste 9.

Die betroffenen fünf Männer und drei Frauen wurden glücklicherweise nur teilweise verschüttet und kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der aktuelle Zwischenfall zeigt jedoch auf tragische Weise, wie unberechenbar die Gefahrenlage in diesem Abschnitt des Gletschers abseits der kontrollierten Abfahrten bleibt.

Hohe Gefahrenlage bereits zu Beginn des Winters

Das tödliche Unglück unterstreicht die enorme Bedrohung, die bereits im Frühwinter im Hochgebirge herrscht. Die Statistik der vergangenen Jahre belegt eindrücklich, dass die ersten Monate der kalten Jahreszeit keineswegs harmlos sind:

Im vergangenen Winter ereignete sich der erste tödliche Lawinenunfall am 6. Dezember auf der Zugspitze.

Im Jahr 2024 forderte ein Lawinenabgang in den Tiroler Bergen bereits im Monat September ein Menschenleben.

Die Kombination aus frischem Schnee und starkem Wind führt im hochalpinen Raum regelmäßig zu instabilen Schneeschichten.

Lawinenwarndienst schlug vor wenigen Tagen Alarm

Die Gefahr im hochalpinen Gelände hatte sich bereits in den vergangenen Tagen deutlich abgezeichnet. Der Lawinenwarndienst des Landes Tirol hatte erst vor wenigen Tagen offiziell seine tägliche Arbeit für den heurigen Winter aufgenommen. Der Grund für den frühen Start der Expertenanalysen lag in den prognostizierten Neuschneemengen von bis zu 30 Zentimetern.

Stürmische Winde verfrachteten den gefallenen Neuschnee im Hochgebirge und schufen erhebliche Triebschneeansammlungen, die als extrem störanfällig gelten. Alpinisten und Freerider werden von den Experten eindringlich gemahnt, im freien Skiraum größte Vorsicht walten zu lassen und die ausgegebenen Gefahrenstufen strikt zu beachten. Die behördlichen Erhebungen zum genauen Hergang des Unglücks auf 3.155 Metern Höhe laufen.