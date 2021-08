Fall Chorherr: Spenden-Mail wird 'Smoking Gun'

Brisanter E-Mail-Verkehr belastet Christoph Chorherr und Investor schwer.

Wie Profil berichtet, liegen der Staatsanwaltschaft E-Mails einer Mitarbeiterin von Immobilieninvestor Michael Tojner vor, die den ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr und Tojner selbst -für beide gilt die Unschuldsvermutung -schwer belasten sollen.



Ausgerechnet am Tag der Beschlussfassung der höchst umstrittenen Widmung für Tojners Hochhausprojekt am Heumarkt im Gemeinderat schrieb eine Mitarbeiterin 2017 eine E-Mail an Tojner: "Vassi (Anm.: die damalige grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou) und Chorherr brav!"



