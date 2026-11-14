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PKW überschlagen

Alkolenker in Wien zieht Spur der Verwüstung

Phillip Platzer
von
Ein schwer beschädigtes Auto steht nach einem Unfall an einem Laternenmast auf dem Gehweg.
© APA/LPD WIEN
In Wien-Leopoldstadt ist ein Pkw nach der Kollision mit einem geparkten Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Ein Alkomattest beim 66-jährigen Lenker verlief deutlich positiv.
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Auf der Oberen Donaustraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk kam es gestern Nachmittag zu einem heftigen Zusammenstoß. Ein Pkw-Lenker geriet aus bisher nicht geklärter Ursache von der Straße ab und krachte in ein am rechten Rand geparktes Auto. Die Wucht dieser Kollision war so stark, dass sich der Wagen überschlug und am Dach liegen blieb.

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Alkohol am Steuer festgestellt

Bereits vor dem eigentlichen Crash in Wien-Leopoldstadt war der 66-jährige Fahrer laut ersten Aussagen von Zeugen durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht einer Beeinträchtigung: Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille an. Die Konsequenzen folgten umgehend, denn dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verletzungen und Einsatzkräfte

Bei dem schweren Verkehrsunfall zog sich der 66-Jährige mehrere leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Die Berufsrettung Wien übernahm direkt vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den Mann anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um die beiden massiv beschädigten Fahrzeuge zu entfernen, rückte zudem die Berufsfeuerwehr Wien aus und übernahm die Ortsveränderung der Wracks.

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