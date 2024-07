Tausende Spenden für Familien der Opfer

Nach der Attacke auf Ex-US-Präsident Donald Trump (78) bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einem Toten und zwei Schwerverletzten wurden Spendenkontos eingerichtet. Allein für kamen Comperatores Familie kamen bereits mehr als 800.000 US-Dollar zusammen.

Washington. Der bei dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump getötete Zuschauer war der zweifache Familienvater Corey Comperatore. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, gab den Tod des 50-jährigen Feuerwehrmanns am Sonntag bekannt. "Wir haben gestern einen Landsmann aus Pennsylvania verloren, Corey Comperatore", sagte Shapiro. "Ich habe soeben mit seiner Frau und seinen beiden Kindern gesprochen."

Comperatores Tochter Allyson schrieb im Online-Netzwerk Facebook, mit ihrem Vater sei "ein Superheld im echten Leben gestorben". "Er hat sich vor meine Mutter und mich auf den Boden geworfen" und dabei "meinen Körper von der Kugel abgeschirmt, die auf uns zu kam". Ihr Vater sei "der beste Papa, den sich ein Mädchen wünschen kann", gewesen, immer hilfsbereit und ein Mensch, der "mit jedermann Freundschaft geschlossen" habe.

Zuvor hatte Comperatores Schwester, Dawn Comperatore Schafer, auf Facebook den Tod ihres Bruders betrauert. "Die Kundgebung von Trump hat meinen Bruder das Leben gekostet", schrieb sie. "Der Hass auf einen Mann hat demjenigen das Leben genommen, den wir am meisten geliebt haben."

Comperatore sei "als Held" gestorben

Gouverneur Shapiro beschrieb den Verstorbenen als Kirchgänger und Feuerwehrmann, der seine Mitmenschen und insbesondere seine Familie geliebt habe. Comperatore habe seine Familie geschützt und sei "als Held" gestorben. Ihm zu Ehren sollten die Flaggen im US-Staat Pennsylvania auf halbmast gesetzt werden.

Der 50-Jährige sei ein Anhänger Trumps gewesen und habe sich auf dessen Kundgebung in Butler gefreut, sagte Shapiro. Im Onlinedienst X hatte Comperatore auf die Frage, was er am Wochenende vorhabe, mit den Worten geantwortet: "Veranstaltung mit Trump! Butler, in Pennsylvania". Es war seine letzte Botschaft in dem Onlinedienst.

Trump entging Mordversuch um Haaresbreite

Bei der Wahlkundgebung in der Kleinstadt Butler waren auf den Ex-Präsidenten am Samstag (Ortszeit) Schüsse abgefeuert worden. Der 78-Jährige entging dem Mordversuch um Haaresbreite und trug nur eine leichte Verletzung am rechten Ohr davon. Der mutmaßliche Schütze, ein 20-Jähriger, wurde getötet.

Unter den Zuschauern gab es ein Todesopfer, Corey Comperatore, und zwei schwer Verletzte. Wie die Polizei von Pennsylvania mitteilte, stammten die beiden Männer im Alter von 57 und 74 Jahren aus dem US-Staat. Ihr Zustand nach den Schüssen wurde als "stabil" beschrieben.

Für Comperatores Familie wurde im Internet zu Spenden aufgerufen. Inzwischen kamen fast 800.000 Dollar (rund 730.000 Euro) zusammen.