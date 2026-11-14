Skandal-Reporter fliegt raus – Zeitung mit F1-Boykott!

Ein handfester Presse-Skandal erschüttert die Königsklasse des Motorsports kurz vor dem Saisonfinale. Nachdem der Automobil-Weltverband FIA den britischen Star-Journalisten Jonathan McEvoy wegen einer verbalen Entgleisung gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc gesperrt hat, zieht die renommierte "Daily Mail" drastische Konsequenzen und verkündet den Total-Boykott der Formel 1.

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Auslöser des beispiellosen Zerwürfnisses ist ein Rennvorfall beim Großen Preis von Mexiko. Dort war es auf der Rennstrecke zu einer folgenschweren Kollision zwischen den beiden Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc und Lewis Hamilton gekommen – ein teaminterner Crash, der der Scuderia eine greifbare Siegchance raubte. Daily-Mail-Reporter Jonathan McEvoy, der seit mehr als zwei Jahrzehnten aus den Fahrerlagern der Formel 1 berichtet, nahm die Szene in einer Kolumne scharf ins Visier. Dabei bezeichnete er Leclerc als "sneaky little bastard" (auf Deutsch: „hinterhältiger kleiner Mistkerl“).

Für den Dachverband FIA war damit die rote Linie der medialen Etikette überschritten. Die Verbandsspitze reagierte unnachgiebig und entzog McEvoy mit sofortiger Wirkung die offizielle Akkreditierung für den gesamten Rest der Saison 2026. In einer schriftlichen Erklärung argumentierte der Weltverband, dass die Wortwahl in dem Text keineswegs den professionellen Standards entspreche, die man von akkreditierten Medienvertretern im Paddock zwingend erwarte.

Britisches Boulevard-Schwergewicht schlägt zurück

Die Reaktion der britischen Tageszeitung ließ nicht lange auf sich warten und fiel beispiellos hart aus. Unter dem Titel "Jetzt verbannt die Daily Mail die Formel 1" trat die Chefredaktion dem Motorsport-Weltverband mit maximaler Schärfe entgegen. Die Sanktion gegen ihren Star-Schreiber sei ein empörender und beispielloser Angriff auf die freie Berichterstattung. Man bewege sich auf überaus gefährlichem Terrain, wenn die FIA derart schwerfällig und dünnhäutig auf milde und faire Kritik an einem Fahrer reagiere. Der Verband nutze seine Machtbefugnisse willkürlich aus, um Journalisten für deren geschriebene Worte abzustrafen.

Die drastischen Maßnahmen der "Daily Mail" für den Saison-Showdown:

Keine Rennberichte: Vollständiger Verzicht auf Analysen und Rennzusammenfassungen bei den letzten drei Saisonläufen

Vollständiger Verzicht auf Analysen und Rennzusammenfassungen bei den letzten drei Saisonläufen Pressekonferenzen tabu: Sämtliche Fragerunden mit Fahrern und Teamchefs werden konsequent boykottiert

Sämtliche Fragerunden mit Fahrern und Teamchefs werden konsequent boykottiert Volle Rückendeckung: Die Redaktion verteidigt McEvoy als furchtlosen und erstklassigen Journalisten, der hinter die glänzende Fassade blickt

Die Redaktion verteidigt McEvoy als furchtlosen und erstklassigen Journalisten, der hinter die glänzende Fassade blickt Klare Ansage an die Führung: Der Boykott bleibt aufrecht, solange die Entscheidung nicht überdacht wird

Medien-Verbände und Bernie Ecclestone laufen Sturm

Der Entzug des Pressepasses sorgt unterdessen im gesamten Motorsport-Zirkus für gewaltige Wellen. Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone fand gewohnt deutliche Worte und bezeichnete das Vorgehen der FIA schlichtweg als "verrückt". Zugleich schalteten sich renommierte Medienorganisationen ein. Die britische Society of Editors sprach von einem offenen Missbrauch von Macht und forderte die unverzügliche Aufhebung der Sanktion. Auch die News Media Coalition verlangt die rasche Rücknahme der Sperre. Deren Geschäftsführer Andrew Moger stellte unmissverständlich klar, dass Meinungs- und Pressefreiheit gerade im Sport absolut unverzichtbare Grundpfeiler darstellen.

Jonathan McEvoy im Jahr 2014 beim Großen Preis von Italien © Sutton Images

Der aktuelle Eklat reiht sich in eine wachsende Serie von Konflikten zwischen Piloten, Verbänden und Medien ein. Erst im März hatte Weltmeister Max Verstappen beim Großen Preis von Japan für Wirbel gesorgt, als er sich weigerte, an einer Pressekonferenz teilzunehmen, solange ein Berichterstatter der Tageszeitung "The Guardian" anwesend war. Mit der aktuellen Eskalation um die "Daily Mail" verliert die Formel 1 auf den letzten drei Saisonstationen eine ihrer auflagenstärksten Stimmen der Welt.