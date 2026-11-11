Verstappen-Vertrauter verlässt Red Bull

Nach über zwei Jahrzehnten im selben Formel-1-Team hat sich Mechaniker Ole Schack beim Rennwochenende in Brasilien von Red Bull verabschiedet und zum Abschied ein ganz besonderes Geschenk von Max Verstappen erhalten.

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Der viermalige Weltmeister überreichte seinem langjährigen Weggefährten den signierten Helm, mit dem er in São Paulo eine Aufholjagd von Startplatz 21 auf den zweiten Rang gefahren war.

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Sehr bewegender Moment

Gegenüber "Sky" sprach Schack von einem sehr bewegenden Augenblick in der Garage und einem wunderschönen Abschiedsgeschenk. Der Däne war seit 2005 Teil des Rennstalls aus Milton Keynes und bereits ab 2004 für das Vorgängerteam Jaguar im Einsatz.

Vergleich mit Superstars

Die gemeinsame Zeit mit Verstappen beschrieb der Mechaniker als prägend und zog dabei einen prominenten Vergleich zu Fußball-Größen. Max sei wie Ronaldo und Messi, nur eben in einem Formel-1-Auto, und besitze dieses gewisse Etwas, das man niemandem beibringen könne. Zudem lobte er Verstappens Gelassenheit, betonte aber gleichzeitig dessen extreme Fokussierung auf das entscheidende Qualifying.

Große Worte vom Weltmeister

Auch Verstappen geizte nicht mit Anerkennung für seinen zweiten Mechaniker und bezeichnete ihn als Paradebeispiel für einen guten Mechaniker. Der Däne sei ein hochgradig leidenschaftlicher und fantastischer Fachmann, der fast sein gesamtes Leben dem Team gewidmet habe.

Familiäre Gründe für Aus

Hinter dem Abschied stecken rein familiäre Beweggründe, wie der Routinier gegenüber der Zeitung "De Telegraaf" erklärte. Ihm fehle seine Familie und er wolle ihr etwas zurückgeben, nachdem er durch seine Abwesenheit ziemlich egoistisch gewesen sei. Er blicke stolz auf zwei Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen zurück und spüre nun, wie viel er Red Bull schulde.