Trotz Kriegsgefahr: Formel-1 zieht Nahost-Finale durch

Monatelang wurde gezittert und spekuliert, jetzt herrscht Klarheit: Die Formel 1 hält trotz der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten an ihrem ursprünglichen Saisonfinale fest.

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Die letzten beiden Grands Prix des Jahres sollen wie geplant in Katar und Abu Dhabi über die Bühne gehen. Das bestätigte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem am Dienstag mit einer klaren Botschaft auf Instagram. Eine Verlegung oder gar eine weitere Absage ist damit vorerst vom Tisch.

"Wir sind bereit für Katar und Abu Dhabi. Wir sind bestens vorbereitet und entschlossen, zwei herausragende Grand-Prix-Wochenenden und einen spektakulären Abschluss der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu bieten", erklärte der FIA-Boss. Gemeinsam mit den Partnern werde intensiv daran gearbeitet, die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf für Fahrer, Teams und Fans zu gewährleisten. Die Botschaft ist eindeutig: Die Königsklasse will sich vom Konflikt in der Region nicht ausbremsen lassen.

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Ersatzrennen in Imola vom Tisch

Der ursprüngliche Kalender bleibt damit bestehen. Katar ist für den 29. November angesetzt, das große Saisonfinale in Abu Dhabi steigt am 6. Dezember. Dabei war die Unsicherheit zuletzt groß. Wegen der Eskalation zwischen dem Iran und den USA hatte die Formel 1 bereits die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien absagen müssen. Während Bahrain Anfang Oktober in Malaysia nachgeholt wurde, fiel der Grand Prix in Saudi-Arabien ersatzlos aus.

Ein ähnliches Szenario wollte man zum Saisonende unbedingt verhindern. Als möglicher Ersatz für eines der Rennen stand sogar das italienische Imola bereit. Doch FIA-Präsident Ben Sulayem und Formel-1-CEO Stefano Domenicali hielten am Plan fest. Rückenwind gab es auch aus dem Motorradsport: Die MotoGP gastierte erst am vergangenen Wochenende in Katar – und das Rennwochenende ging erfolgreich über die Bühne.

Nur weitere Eskalation könnte alles kippen

Auch die aktuelle Reisesituation spricht vorerst für die Durchführung. Für Katar und Abu Dhabi bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Reisewarnungen oder Luftraumsperren. Eine Garantie für das Saisonfinale ist das allerdings nicht: Sollte sich der Konflikt dramatisch verschärfen, könnte der Plan jederzeit erneut auf den Prüfstand kommen.

Zunächst richtet sich der Blick aber auf die letzten drei Rennen der Saison. In zwei Wochen startet der finale Triple-Header mit dem Grand Prix von Las Vegas, ehe die Formel 1 Richtung Naher Osten weiterzieht. Auch wenn die Titelentscheidungen bereits gefallen sind, soll die Saison damit auf den geplanten Strecken ihren Abschluss finden.