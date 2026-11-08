Norris siegt im Regen-Chaos! Mercedes holt WM-Double

Lando Norris gewinnt den Brasilien-GP. Verstappen liefert eine spektakuläre Aufholjagd, während Antonelli und Hamilton patzen.

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Was für ein Regen-Wahnsinn in Brasilien! Lando Norris krönt ein turbulentes Formel-1-Rennen mit dem Sieg in Interlagos. Doch die irre Show liefert Max Verstappen: Der Red-Bull-Star rast von Startplatz 21 bis auf Rang zwei! Und während Norris triumphiert, erlebt der frischgebackene Weltmeister Kimi Antonelli ein Rennen zum Vergessen. Erst schnappt er sich die Führung, dann dreht er sich raus. Auch Lewis Hamilton landet mit seinem Ferrari in der Mauer.

Antonelli führt – und dreht sich aus der Spitze

Dabei hatte das Rennen zunächst ganz anders begonnen. Kimi Antonelli erwischte den besseren Start, zog an Polesetter Lando Norris vorbei und setzte sich auf der noch feuchten Strecke ab. Doch mit dem Wechsel auf Trockenreifen kippte das Rennen. Während Norris seine Reifen schneller auf Temperatur brachte, kämpfte der frischgebackene Weltmeister mit seinem Mercedes.

Am Funk beklagte Antonelli Probleme mit dem Fahrverhalten. In Runde 20 folgte der Dreher in Kurve 1. Der Italiener konnte weiterfahren, verlor aber die Führung an Norris. Wenig später musste er auch Isack Hadjar und Max Verstappen passieren.

Für Mercedes war es nicht der einzige Rückschlag. George Russell hatte sich bereits in Runde 17 an der Boxenausfahrt gedreht, musste mehrfach rangieren und streifte dabei die Mauer.

Verstappen pflügt von Platz 21 durchs Feld

Während Mercedes mit seinen Problemen beschäftigt war, arbeitete sich Verstappen durch das Feld. Wegen des Wechsels mehrerer Motorenkomponenten musste der Red-Bull-Star von Startplatz 21 losfahren.

SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 08: Max Verstappen of the Netherlands driving the (3) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains and Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL40 Mercedes battle for track position during the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 08, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images) © Getty Images

Schon in den ersten Runden überholte er Hamilton, Piastri und Albon, später auch Hülkenberg und Lawson. In Runde 24 zog Verstappen am angeschlagenen Antonelli vorbei. Als Teamkollege Hadjar ihn in Runde 38 passieren ließ, war der Niederländer bereits Zweiter.

Ein weiterer Boxenstopp in Runde 46 warf Verstappen zwischenzeitlich zurück. Doch nach den Reifenwechseln der Konkurrenz lag er wieder auf Rang zwei und machte Jagd auf Norris.

Regen bringt neuen Reifen-Krimi

Die Boxenstrategien sorgten für zusätzliche Bewegung. Norris wechselte in Runde 50 zum zweiten Mal die Reifen, Hadjar folgte eine Runde später. Antonelli blieb zunächst draußen und übernahm dadurch noch einmal die Führung.

Doch Mercedes entschied sich gegen einen Einstopper. In Runde 54 holte das Team auch Antonelli an die Box, Norris lag wieder vorne. Der Italiener kämpfte sich anschließend an Russell vorbei auf Platz vier und setzte Hadjar im Kampf um den letzten Podestplatz unter Druck.

Dann kam der Regen zurück. Ab Runde 60 wurde die Strecke zunehmend nass, Antonelli leistete sich einen weiteren Rutscher. In Runde 63 reagierte schließlich auch Spitzenreiter Norris und wechselte auf Intermediates. Die Verfolger folgten.

Besonders bitter verlief die Schlussphase für Lewis Hamilton. Der Ferrari-Pilot war noch auf Trockenreifen unterwegs, als er in Runde 63 von der Strecke abkam und mit dem Heck die Mauer berührte. Er konnte weiterfahren, verlor aber Plätze und fiel auf Rang neun zurück.

Mercedes-Doppelpack im Regen

Bei Mercedes wurde ebenfalls taktiert. Russell hatte eine Runde früher auf Intermediates gewechselt und dadurch Zeit gewonnen. In Runde 64 wies das Team Antonelli an, den Briten vorbeizulassen, damit dieser seinen Reifenvorteil nutzen konnte.

Norris ließ sich die Führung auch auf nasser Strecke nicht mehr nehmen. Sechs Runden vor Schluss lag der McLaren-Pilot bereits 11,1 Sekunden vor Verstappen. Nico Hülkenberg arbeitete sich trotz einer Zehn-Sekunden-Strafe wegen eines Überholmanövers außerhalb der Strecke noch auf Rang zehn vor.

Für Mercedes ist es der perfekte WM-Doppelpack: Nur eine Woche nach Antonellis Fahrer-Titel sichern sich die Silberpfeile in Brasilien auch die Konstrukteurs-WM.