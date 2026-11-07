Norris holt Pole im Regen-Chaos von Interlagos

Lando Norris holt sich die Pole in São Paulo vor George Russell und Weltmeister Kimi Antonelli. Das Qualifying startete aufgrund des Regens später. In Q2 krachte Lokalmatador und Haas-Pilot Rafael Câmara in die Bande und sorgte für ein vorzeitiges Ende.

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