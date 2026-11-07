MotoGP
Marquez kam Krönung mit Sprintsieg in Katar näher
Der Ducati-Fahrer gewann am Samstag den Sprint von Katar. Sein letzter WM-Konkurrent Jorge Martin wurde in Lusail Dritter und hat nun 49 Punkte Rückstand. Das Rennen wurde vom Unfall Francesco Bagnaias überschattet. Der zweifache Weltmeister stürzte bei einem forschen Überholmanöver heftig und dürfte sich dabei gravierend verletzt haben. Er war aber bei Bewusstsein.
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Das Rennen musste dadurch in der 2. Runde unterbrochen und neu gestartet werden. Martin (Aprilia) kämpfte mit seinem gebrochenen Handgelenk heroisch. Zwischen die beiden Titelanwärter schob sich in der letzten Runde Fabio Di Giannantonio (Ducati) und spielte damit den möglichen Königsmacher für Marquez. Für den Titel müsste der Spanier am Sonntag jedoch gewinnen und Martin keinen Punkt holen.
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