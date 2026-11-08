oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

MotoGP

Erst Crash-Zoff, dann Revanche: Márquez muss weiter warten

Sport Redaktion
von
Ein Motorradrennfahrer auf einer roten Ducati fährt auf einer Rennstrecke im Warm-up-Training.
© EPA
Nach dem umstrittenen Sprint-Crash schlägt Marco Bezzecchi in Katar zurück. Marc Márquez verpasst die vorzeitige WM-Entscheidung.
OE24 auf Google bevorzugen

Marc Márquez hatte es kommen sehen. Ausgerechnet seinem Crash-Rivalen Marco Bezzecchi prophezeite der Ducati-Star den Sieg beim Katar-GP. Und der Italiener ließ sich nicht zweimal bitten. Während Bezzecchi vorne davonzog, blieb Márquez nur Platz zwei. Besonders bitter: Der Spanier hätte in Katar bereits den nächsten WM-Titel fixieren können.

Auch interessant

Alcaraz dreht Paris-Krimi und nimmt Revanche an Shelton

Kicker geht auf Reporter los: "Interview ist Scheiße"

»Oh, Kupplung!«: Verstappen schimpft über seinen Red Bull

Crash-Zoff nach Runde vier

Schon am Samstag hatte es zwischen den beiden gekracht. Im Sprint attackierte Bezzecchi Márquez in der vierten Runde auf der Innenseite von Kurve eins. Der Spanier zog nach einer weiten Linie wieder nach innen – die Motorräder berührten sich.

Márquez konnte einen Sturz verhindern, Bezzecchi landete im Kiesbett. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall, verzichteten aber auf eine Strafe. Ihre Entscheidung: Rennunfall.

Bezzecchi war sauer. Er habe seine Linie gehalten und sich plötzlich auf dem Boden wiedergefunden, erklärte der Italiener.

MotoGP-Star stellt Márquez zur Rede

Doch der Ärger ging im Fahrerlager weiter. Ein von der MotoGP veröffentlichtes Video zeigt, wie Fabio Di Giannantonio den WM-Führenden zur Rede stellt.

"Du musst schauen, bevor du die Linie so zumachst", warf der Italiener Márquez vor.

Der Spanier konterte: "Ich habe nichts Ungewöhnliches gemacht."

Er sei dieselbe Linie wie in den Runden zuvor gefahren und habe nicht damit gerechnet, Bezzecchi neben sich zu haben. Bei der Berührung habe sogar der Airbag seiner Lederkombi ausgelöst.

Drei MotoGP-Fahrer feiern auf dem Podium nach dem Sprintrennen in Katar mit ihren Helmen.
Noch gemeinsam auf dem Sprint-Podium: Marco Bezzecchi (l.), Marc Márquez (M.) und Fabio Di Giannantonio. Zuvor hatte ein Zusammenstoß zwischen Bezzecchi und Márquez für Wirbel gesorgt. © APA/AFP/MAHMUD HAMS

Márquez sagt Sieg seines Rivalen voraus

Nach dem Sprint-Sieg überraschte Márquez mit einer Ansage. Nicht sich selbst, sondern Bezzecchi erklärte er zum Favoriten für das Hauptrennen.

"Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, wird Marco das Rennen gewinnen. Er ist schneller als alle anderen."

Und tatsächlich: Bezzecchi übernahm am Sonntag auf dem Lusail International Circuit sofort die Führung und gab sie nicht mehr ab.

Márquez musste sich mit Platz zwei begnügen. Sein Vorsprung in der Weltmeisterschaft wuchs zwar weiter, doch die vorzeitige Titelentscheidung war damit vertagt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Formel 1: Geheimes Notfall-Papier für Katar aufgetaucht

Erst Crash-Zoff, dann Revanche: Márquez muss weiter warten

»Oh, Kupplung!«: Verstappen schimpft über seinen Red Bull

Marquez jagt Rekord-Titel: Acht WM-Krone im Schatten des Krieges

Norris siegt im Regen-Chaos! Mercedes holt WM-Double

Marquez kam Krönung mit Sprintsieg in Katar näher

WM-Showdown in Brasilien: Crash-Gefahr bei Donner-GP

Norris holt Auftakt-Bestzeit – Antonelli glänzt als neuer Champion

F1-Boykott droht: Niemand will nach Katar und Abu Dhabi

Norris holt Pole im Regen-Chaos von Interlagos