Kicker geht auf Reporter los: "Interview ist Scheiße"

Für einen kleinen Eklat sorgte Pablo Maffeo beim 0:3 gegen Real Madrid. Der Valencia-Profi ging verbal auf einen Reporter los.

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Mittlerweile hat es im Profi-Fußball Einzug gehalten, schon in der Halbzeit Interviews mit Spielern zu führen. In der Hitze des Gefechts kommen dabei natürlich spannende Aussagen zutage.

So auch bei Valencias Maffeo, der nach dem 0:2 nach den ersten 45 Minuten bei DAZN zum Gespräch gebeten wurde. Der 29-Jährige war wenig begeistert und ließ es Reporter Sergio Quirante spüren.

Maffeo: "Hat hier nichts zu suchen"

"Ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Interview. Dieses Interview ist Scheiße, es hat hier nichts zu suchen, wir spielen gerade ein Spiel", so die klaren Worte des Spaniers.

Besonders verärgert war der Außenverteidiger aber auch deshalb, weil dem 1:0 ein Freistoß vorausging, der laut Maffeo keiner war: "Gegen uns werden Fouls gepfiffen, die keine sind. Vor dem ersten Tor war es kein Foul, und das beeinflusst uns."

Entschuldigung nach Schlusspfiff

Am Ende fiel das Ergebnis des Zweiten gegen den Vorletzten doch recht deutlich aus.

Nach Abpfiff hatte Maffeo aber dennoch einen kühleren Kopf, wie Quirante im Anschluss verriet: "Er hat sich bei mir entschuldigt und mich gebeten, es nicht persönlich zu nehmen. Die Leute sollen wissen, dass Maffeo mir gesagt hat, dass der Frust nicht mir galt und durch die Emotionen im Spiel bedingt war."