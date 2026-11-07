Mitten in Krise: Glasner-Team schlägt ManCity mit 3:1

Nach dem Treffer zum 3:1 setzte Oliver Glasner zum entfesselten Jubel-Sprint an.

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Ausgerechnet gegen Manchester City hat der oberösterreichische Fußball-Trainer mit Nottingham Forest den Befreiungsschlag in der Premier League geschafft. Einen Tag nach Glasners Ordnungsruf an seine Mannschaft lieferte diese dem Favoriten einen aufopferungsvollen Kampf und knöpfte City im Meisterrennen Punkte ab. Arsenal liegt nach einem 1:0-Arbeitssieg gegen Hull City nun sechs Punkte voran.

Jair Cunha (6.) und Liam Delap (18., 73.) schossen die im heimischen City Ground von Beginn weg bissig auftretenden "Tricky Trees" zum erst zweiten Saisonsieg. Damit verließ Forest prompt die Abstiegszone, in der nun vorerst etwa Manchester United liegt. Viel einfacher wird das Programm für die Roten nach der Länderspielpause mit dem formstarken Bournemouth (a) und Chelsea (h) nicht.

Vor seinem Doppelpack gegen den Ex-Club hatte Delap in 24 Spielen nur einmal getroffen. Sein erster Treffer entsprang einem Ballgewinn des starken Xaver Schlager. City war von der Dominanz vergangener Tage weit entfernt, legte in der zweiten Hälfte aber einen Gang zu. Nach dem sehenswerten Dropkick von Rayan Cherki zum 1:2 (52.) drängten die Gäste um Erling Haaland teils vehement auf den Ausgleich. Doch ein mustergültiger Konter besiegelte die dritte Niederlage in Folge für das Team von Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca.

Ödegaard-Goldtor für Arsenal

Arsenal blieb zuvor souverän. Ein Abstaubertreffer von Martin Ödegaard (72.) machte gegen Hull City den Unterschied. Die "Gunners" feierten mit dem Erfolg über den Tabellen-13. den neunten Sieg im zehnten Spiel. Mit nur fünf Gegentreffern stellen die Londoner das Abwehrbollwerk der Liga. Torhüter David Raya ist seit vier Partien unbezwungen. Fulham (15.) mit David Affengruber in der Innenverteidigung trennte sich von Newcastle United (11.) 1:1.