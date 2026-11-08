Lionel Messi (39) schreibt erneut Geschichte

Fußball-Superstar Lionel Messi ist als erster Spieler zweimal hintereinander Torschützenkönig in der Major League Soccer (MLS) geworden.

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Der 39-jährige Argentinier erzielte im Grunddurchgang 26 Tore in 31 Spielen für Inter Miami und damit vier mehr als sein erster Verfolger. In der vorigen Saison kam Messi auf 29 Treffer. Inter Miami wurde Zweiter in der Eastern Conference, in den am 19. November startenden Play-offs trifft Messis Team auf Columbus Crew.

Zuletzt hatte Messi seine Nationalteamkarriere beendet, in Miami seinen Vertrag aber bis 2028 verlängert. Er ist der sechste Spieler in der Geschichte der MLS, der zweimal Torschützenkönig wurde - aber der erste, dem das in aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelang. Der Ausnahmekicker kam zudem auf 17 Vorlagen, seine 43 Torbeteiligungen sind ebenfalls Bestwert in der Liga.

In den Play-offs vertreten ist auch der Tiroler David Schnegg mit Charlotte FC nach Rang fünf im Osten. In der letzten Runde am Samstag wurde der 28-jährige Linksverteidiger beim 3:3 (0:3) auswärts gegen Inter Miami in der 69. Minute eingewechselt. Für den Steirer Hannes Wolf hingegen ist die Saison mit New York City nach Tabellenplatz elf in der Eastern Conference zu Ende.