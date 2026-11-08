Wohnen auf Wolke 7

Private Wohlfühlräume, drei Spa-Welten und Genuss vom Frühstück bis zum Dinner: Im Hotel Winzer im Attergau finden Paare so viel Platz für die gemeinsame Auszeit nahe dem Attersee.

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Einchecken und bleiben wollen. Der Bademantel liegt bereit, der Kalender darf Pause machen. In St. Georgen im Attergau widmet sich das Hotel Winzer ganz der Zeit zu zweit. Zwischen Whirlpool, Saunawärme und gemeinsamem Genuss bekommt der Urlaub einen angenehm entspannten Rhythmus. Der Attersee ist nur wenige Minuten entfernt, doch schon das Hotel selbst bietet reichlich Gründe, die Ausflugspläne klein zu halten. Das familiär geführte Vier-Sterne-Superior-Haus Winzer in Kogl (www.hotel-winzer.at) setzt als Adults-Only-Hotel auf Paare. Seine drei Schwerpunkte greifen ineinander: Zimmer als private Rückzugsorte, eine weitläufige Wellnesslandschaft und eine Verwöhnpension, die den Tag vom Frühstück bis zum Abendmenü begleitet. Wer hier Urlaub macht, kann zwischen Wasser, Wärme und gedecktem Tisch seinen eigenen Takt finden.

Suite Wolke 7: Der private Whirlpool lädt zur entspannten Auszeit zu zweit. © Hotel Winzer

Räume für gemeinsame Stunden

Bereits bei der Zimmerwahl lässt sich entscheiden, wie viel Wellness ganz privat stattfinden soll. Je nach Kategorie gehören Whirlpool oder Whirlwanne, Kamin oder Zirben-Infrarotkabine zur Ausstattung. Ein Beispiel ist die 60 Quadratmeter große Kuschelsuite im Wellness Schlössl. Ihr Mittelpunkt ist ein Rundbett, dazu kommen ein Doppel-Whirlpool, Eichenholzboden und ein Balkon. Emotion Spa und Edelstein Spa liegen in der Nähe: Der Wechsel vom eigenen Zimmer in die Wellnessbereiche gelingt unkompliziert im Bademantel. Noch großzügiger fällt die Wolke 7 Suite aus. Zu 80 Quadratmetern Wohnfläche kommt eine 110 Quadratmeter große Terrasse. Im Inneren setzen markante Formen, warmes Licht und ein skulpturaler Kamin mit Effektfeuer Akzente. Auch hier gehört ein Rundbett zum Konzept. Der integrierte private Spa umfasst Sauna, eine zusätzliche Dusche, Whirlpool und Daybed. Auf der Terrasse steht ein runder Whirlpool für zwei bereit. So wird aus dem Zimmer ein eigener kleiner Urlaubsort, an dem sich auch ein ganzer Nachmittag verbringen lässt. Gerade die Wahl zwischen privatem Whirlpool und den drei Spa-Welten macht den Reiz dieser Auszeit aus. Einmal ganz für sich bleiben, dann wieder gemeinsam Neues entdecken: Beides hat hier seinen Platz. So muss der Urlaubstag keinem festen Ablauf folgen und lässt Raum für spontane Entscheidungen, je nach Lust und Laune.

Wärme mit Erlebnisfaktor: Themenaufgüsse, Musik und Licht prägen die Eventsauna. © Hotel Winzer

Drei Wege zum Wohlgefühl

Für alle, die weiterziehen möchten, breiten sich auf insgesamt 5.000 Quadratmetern drei Spa-Welten aus. Sole Spa, Edelstein Spa und Emotion Spa setzen unterschiedliche Schwerpunkte; insgesamt stehen zehn Saunen zur Verfügung. Dabei lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Baderegeln: Das Edelstein Spa ist textilfrei, das Emotion Spa wird mit Badebekleidung genutzt. Im Sole Spa unterscheiden sich die Vorgaben je nach Bereich. So können Gäste gezielt jene Umgebung wählen, in der sie sich wohlfühlen. Im Sole Spa wechseln Wassererlebnisse und Ruheplätze einander ab. Zum Angebot zählen ein textilfreier Innenpool mit Whirlbank, ein beheizter Außenpool sowie ein beheizter Outdoor-Whirlpool. Dazu kommt ein Naturpool. Die große Eventsauna bietet geführte Themenaufgüsse; Musik, Licht und Showeffekte machen daraus ein eigenes Erlebnis. Wer es zurückhaltender mag, findet eine Kräutersauna, die Mühlradsauna mit automatischen Aufgüssen und ein Dampfbad mit Minz-Duftnebel. Eisnebelgang und Tauchbecken setzen kühle Gegenpunkte zur Wärme. Dazwischen bleibt Zeit zum Nichtstun. In der Salz-Lounge warten Schwebeliegen, andernorts Ruhe- und Balancecocons oder schwebende Kuschelnester. Moos- und Panorama-Ruheraum erweitern die Auswahl. Statt möglichst viele Stationen abzuhaken, darf hier auch ein einziger Lieblingsplatz genügen. Tee, Säfte sowie Nüsse und Trockenfrüchte stehen für die kleine Pause bereit.

Vom Pool zum Whirlpool: Die Wasserwelten bieten viel Abwechslung. © Hotel Winzer

Von Edelsteinen bis zum Kino

Im Edelstein Spa prägen Amethyst, Rosenquarz und Bergkristall die Gestaltung. Ein Hallenbad mit Whirlecke und Massageliegen ergänzt die Saunawelt aus Feuer-, Hütten-, Sole- und Steinsauna. Hinzu kommen die Edelstein-Dampfgrotte, ein Lavendelbad sowie Rückzugsorte mit Zirbenholz. Beheizte Edelsteinliegen und ein Salz-Meditationsraum laden dazu ein, die Ruhephase auszudehnen. Wellnesshotel Winzer Das Emotion Spa setzt wiederum auf ein 18 Meter langes Hallenbad mit Massageliegen und Aquabikes, einen Indoor-Whirlpool und eine Panorama-Textilsauna. Doppelliegen, Kristall-Lounge und das "Himmelreich" mit Doppel-Cocons sind auf gemeinsame Pausen ausgerichtet. Im Wellnesskino begleiten sanfte Bilder und leise Klänge das Abschalten. Wer Bewegung sucht, findet ein Fitnessstudio auf zwei Ebenen. Paarmassagen und Anwendungen in der Spa-Suite ergänzen das buchbare Verwöhnprogramm.

Gemeinsam genießen: Das Menü beim Candlelight-Dinner lädt zum Teilen ein. © Hotel Winzer

Genuss, der den Tag begleitet

Nach Wasser und Wärme führt der Weg zu Tisch. Morgens gehören regionale Spezialitäten, Bauernbrot, frisch zubereitete Eiergerichte und frisch gepresste Säfte zum Frühstücksbuffet. Am Nachmittag warten Salate, Jause, Suppe und Mehlspeisen, dazu Kaffee und Tee. Damit lässt sich der Wellnesstag für eine herzhafte oder süße Pause unterbrechen, bevor die nächste Liege oder der nächste Saunagang lockt. Am Abend wird ein fünfgängiges Menü serviert, wahlweise klassisch oder als Winzer Sharing Dinner. Das Teilen und gemeinsame Probieren werden damit Teil des Genusses. Für besondere Abende bietet das SinnReich gegen Aufpreis ein siebengängiges Candlelight-Dinner im Sharing Style oder Fondue Chinoise. Bei Letzterem werden Filetstücke selbst gegart; Gemüse, Beilagen, Dips und Saucen begleiten das Essen. Die Bouillon wird anschließend mit Sherry verfeinert. Zum Ausklang führt der Weg in die New York Bar: Cocktails, ausgewählte Spirituosen, Wein oder Champagner geben dem Urlaubstag sein flüssiges Finale.