Österreichs Hotels räumen bei den ersten Condé Nast Traveller Awards ab

Die erstmals im deutschsprachigen Raum verliehenen Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards machen deutlich: Österreichs Hotellerie spielt international ganz vorne mit.

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Sie zählen zu den begehrtesten Auszeichnungen der internationalen Reisebranche: Wenn das renommierte Reisemagazin Condé Nast Traveller seine Readers’ Choice Awards vergibt, richtet sich der Blick der Tourismuswelt auf die Ergebnisse. Das Besondere daran: Hier entscheidet keine Fachjury, sondern ausschließlich die Leserinnen und Leser, also echte Reisende, die wissen, was perfekten Urlaub ausmacht.

Nachdem die Awards in den USA bereits zum 39. Mal stattfanden, feierten sie nun endlich ihre Premiere im DACH-Raum. Bei der exklusiven Reveal-Party am 5. November in München wurde schnell klar: Wer Luxus, Wellness, Romantik oder den perfekten Familienurlaub sucht, muss nicht weit reisen. Österreichs Hotels dominieren die Spitzenplätze.

Top-Platzierungen für Austro-Betriebe

Warum ans Meer fliegen, wenn wir die schönsten Seen Europas direkt vor der Haustür haben? Das sahen auch die Wähler:innen so. In der Kategorie "Bestes Hotel am Wasser" holte sich das frisch renovierte Rosewood Schloss Fuschl am Fuschlsee mit satten 17,1 % der Stimmen die Goldmedaille.



Wer einen ungestörten Pärchenurlaub plant, ist in Oberösterreich an der perfekten Adresse. Das Traunsee – Das Hotel zum See in Traunkirchen wurde auf den 1. Platz als "Bestes Hotel für Paare" gewählt und ließ damit sogar namhafte Konkurrenz aus Sylt und Heiligendamm hinter sich.

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Die besten Entspannungshotels

Wenn es um Erholung geht, spielt Österreich ganz vorne mit. Das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser bestätigte seinen Ruf als Kult-Hotspot und wurde auf Platz 1 der "Besten Wellnesshotels" im gesamten DACH-Raum gewählt.

Auch im Bereich der Gesundheitstouristik muss sich Österreich nicht verstecken: Das Ayurveda Resort Mandira im steirischen Bad Waltersdorf sicherte sich einen hervorragenden 2. Platz in der Kategorie "Bestes Medical-Spa".

Familienzeit und Pisten-Spaß

Urlaub mit Kindern auf höchstem Niveau? Kein Problem im Burgenland. Das Hotel Reiters Finest Family in Bad Tatzmannsdorf ließ die Konkurrenz weit hinter sich und thront verdient auf dem 1. Platz der "Besten Familienhotels" (19,8 %).



Und was wäre Österreich ohne den Wintersport? Zwar ging der erste Platz bei den "Besten Ski-Hotels" an St. Moritz, doch dahinter dominierte Rot-Weiß-Rot das Siegerpodest: Das Edelweiß Salzburg Mountain Resort in Großarl holte Silber, dicht gefolgt vom Naturhotel Forsthofgut in Leogang auf dem Bronze-Rang.

Das beste Hotel Europas

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Das Hotel Sacher Wien bewies, dass große Hoteltradition, zeitlose Eleganz und die weltberühmte Sachertorte nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Der verdiente Lohn: ein fantastischer 2. Platz in der Kategorie "Bestes Hotel in Europa", knapp hinter dem Fairmont in Hamburg.