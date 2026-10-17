Maria Alm: Wenn der Winter vom Herbst übernimmt

Wenn sich die Wälder rund um Maria Alm goldgelb und tiefrot färben, zeigt sich der Urlaubsort am Hochkönig von seiner ruhigen Seite. Klare Luft, weite Ausblicke auf das Steinerne Meer und angenehme Temperaturen machen den Herbst zur idealen Zeit für Wanderungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem ersten Schnee beginnt die nächste reizvolle Jahreszeit. Die Skiregion Hochkönig rund um Maria Alm, Dienten und Mühlbach bietet 120 bestens präparierte Pistenkilometer für Anfänger und Könner. Ein Höhepunkt für erfahrene Skifahrer ist die Königstour über sechs Gipfel mit 35 Pistenkilometern und 7.500 Höhenmetern.

Rund um den höchsten Kirchturm Salzburgs hat sich Maria Alm dabei seinen charmanten, dörflichen Charakter bewahrt.

Maria Alm mit dem höchsten Kirchturm Salzburgs hat sich seinen dörflichen Charakter erhalten. © SalzburgLand Tourismus

Winterspaß und gemütliche Rückzugsorte

Auch ohne Ski lässt sich die verschneite Bergwelt ausgiebig genießen. Mehr als 85 Kilometer gespurte Winterwanderwege, Langlaufen, Skitouren, Rodeln und Pferdekutschenfahrten sorgen für Abwechslung. Und wenn es dunkel wird, ist der Tag noch lange nicht vorbei: In Maria Alm locken Nachtskifahren unter Flutlicht und die Night Show am Simmerllift - jeden Dienstag von 29. Dezember 2026 bis 23. Februar 2027, ab 21 Uhr. Und zum Urlaub im Maria Alm, die passenden Unterkünfte:

Lifestyle Hotel Eder: Schlemmen, schwimmen, schlafen und wohlfühlen

Wellnessmomente im Hotel Eder: 25-Meter-Pool inklusive. © Hotel Eder

Erst auf den Berg, dann abtauchen und genießen: Mitten in Maria Alm verbindet das Lifestyle Hotel Eder (www.hoteleder.com) alpines Flair mit jeder Menge Wohlfühlmomenten. Im Wellnessbereich warten ein 25-Meter-Pool, fünf Saunen – von Bio- bis Finnischer Sauna – sowie Massagen für müde Muskeln. Im Wirtshaus kommen Pinzgauer Klassiker wie Schweinsbraten, Knödel und Rotkraut auf den Tisch, während die Cross-Over-Kitchen (saisonale Öffnungszeiten) internationale Aromen von asiatisch bis Tex-Mex serviert. Auch hausgemachtes Brot, Fancy Fries mit Parmesan oder Aioli und überraschende Kombinationen bringen Abwechslung auf den Teller. Hier trifft Bodenständiges auf kreative Küche und Regionales auf die weite Welt. Danach geht’s zum Träumen in eines der 72 stilvollen Zimmer und Suiten mit Altholz und Naturmaterialien – inklusive komfortabler Matratzen und Nackenschutzkissen für erholsame Nächte.

Infinity Pool, Sauna und Bergpanorama machen das Rooftop des Adults-Only-Hotels zum Lieblingsplatz der Gäste im Hotel Sepp. © Hersteller

Adults Only Hotel SEPP: Lässiger Luxus über den Dächern von Maria Alm

Obenauf. Urlaub nur für Erwachsene ab 21 Jahren – und das mit einer ordentlichen Portion Lässigkeit: Im Boutique Hotel SEPP (www.edersepp.com) in Maria Alm spielt sich vieles auf dem Dachboden ab. Rooftop-Bar, Infinity Pool und Sauna treffen hier auf Panoramablicke zum Steinernen Meer. Besonderer Hingucker ist der neun Meter lange Airstream, der als stylischer Ruheraum über das Hoteldach ragt. Und wer nachts noch abtauchen möchte, gönnt sich einen Private Midnight Swim im Pool. Kulinarisch startet der Tag ganz entspannt: Statt Frühstück gibt es Brunch bis 13 Uhr mit Klassikern, regionalen Spezialitäten, süßen Köstlichkeiten und Smoothies mit Almkräutern. Extravagant wird es beim Floating Brunch direkt im Infinity Pool. Abends kommen in der Showküche Inspirationen aus aller Welt mit regionalen Ideen zusammen, begleitet von Drinks und edlen Tropfen aus der Rooftop-Bar. Die Zimmer setzen das entspannte Adults-Only-Konzept fort und bieten den privaten Rückzugsort nach Genuss, Wellness und einem Tag in den Bergen.

Hier haben die Kleinen das große Sagen: Das bunte Familienhotel EdeR FriDa begeistert mit Wasserwelt, Spielspaß und jeder Menge Kinderabenteuer. © Eder Hotel

Familienhotel EdeR FriDa: Schlafen wie im Weltall – spaciges Design inklusive

Kinderträume. Hier dürfen Kinder nicht nur vom großen Abenteuer träumen: Im Familienhotel EdeRFriDa (www.ederfrida.com) in Maria Alm wartet im 36 Quadratmeter großen "Space"-Zimmer eine galaktische Schlafkapsel auf kleine Weltraumfans, während die Eltern im Doppelbett schlafen. Action gibt’s gleich nebenan reichlich: Eine 25 Meter lange Carrera Digital 132 Rennbahn mit Kurven und Spurwechseln lädt die ganze Familie zum Mario-Kart-Rennen. In der Wasserwelt geht es auf der Rutsche samt Zeitmessung rasant bergab, dazu kommen Innenpool, Kinderbecken und im Sommer ein Outdoorpool. Auch eine Kegelbahn sorgt für Abwechslung. Und wenn der Hunger kommt? In der kunterbunten Markthalle reicht die Auswahl von Pasta und Poke Bowls über Ramen und Fisch bis zu Burgern und Gemüse aus dem eigenen Garten. Von mittags bis abends gilt dabei "Tuttiii KomPletti ALL inKlusiv" – Familienurlaub mit jeder Menge Spielraum.

Private Wellness: Spa-Suite mit eigener Sauna in der Hochkönigin. © Hersteller

Die Hochkönigin: Fine-Dining zwischen dem Berg-Abenteuer und Spa-Glück

Feiner Genuss. Wandern, schlemmen, abtauchen: Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel die Hochkönigin (www.hochkoenigin.com) verbindet Bergurlaub mit feiner Küche und Wellness für Groß und Klein. Kulinarisches Highlight ist das RAR Fine Dining: Küchenchef Maximilian Reuter verbindet regionale Zutaten mit kreativer Kochkunst. Das Restaurant ist mit drei Hauben und 15 Gault&Millau-Punkten sowie einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Viele Produkte kommen aus der Region, Eier etwa vom hoteleigenen Biohof Ebengut. Nach dem Genuss wartet Entspannung mit Bergblick. Erwachsene ziehen sich ins Adults Only TIARA SPA mit Relaxpool, Finnischer Sauna, Bio-Panoramasauna und Ruhezonen zurück. Familien genießen gemeinsame Auszeiten im FAMILY SPA, während der QUEEN SPA mit Pools, Saunen und Dampfbad lockt. Im Herbst geht es hinaus in die Bergwelt: Solange die Sommerbergbahnen fahren, ist die Hochkönig Card für Hotelgäste inklusive. Damit sind unter anderem geöffnete Bergbahnen und Wanderbus kostenlos – beste Voraussetzungen, um Maria Alm zu Fuß zu entdecken.

Vom Infinity-Pool des Lohningerhofs schweift der Blick über Schladming bis zu den imposanten Berggipfeln. © Lohningerhof

Hotel Lohningerhof: Poolglück für Groß und Klein

Ob Familienzeit oder Ruhe für Erwachsene: Das Hotel Lohningerhof (www.lohningerhof.at) verbindet beide Urlaubswelten. Highlight für Erholungssuchende ist das LoHo Rooftop in der dritten Etage. Im beheizten, 32 Grad warmen Infinity-Panorama-Pool lässt man sich mit Blick auf das Steinerne Meer treiben. Dazu kommen ein lichtdurchfluteter Ruhebereich, eine Textilsauna und die neue 360° Rooftop-Terrasse. Im LoHo Relax genießen Gäste ab 16 Jahren verschiedene Saunen von sanft bis finnisch. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: Im Indoor-Spielraum warten Klettergerüst, Rutschen und Spielzeug, Größere vergnügen sich bei Airhockey und Tischfußball. Geschlafen wird in gemütlichen Doppelzimmern oder großzügigen Suiten. Für Genuss sorgt die LoHo Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet, LoHo Jause und Abendmenü – zubereitet mit frischen Zutaten aus dem Salzburger Land.