Kerzenlicht auf der Rosenburg, Handwerk in Pürggs Häusern und leuchtende Winterwelten vom Neusiedler See bis Bad Ischl sorgen für Vorfreude auf‘s Christkind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fackeln und Alphörner. In der festlich beleuchteten Fußgängerzone von Bad Hofgastein beginnt der Gasteiner Advent am 27. November. Bläserensembles, Chöre und Live-Musik begleiten den gemütlichen Spaziergang durch den historischen Ortskern. Wer länger bleibt, kann mit Alphornbläsern auf eine stimmungsvolle Fackelwanderung gehen oder mit dem Pferdeschlitten durch den winterlichen Kurpark fahren. Wie man mit duftenden Kräutern räuchert, zeigt Kräuterpädagogin Heidi Huber am 28. November sowie am 12. und 19. Dezember, jeweils von 17 bis 18 Uhr. Der Adventmarkt ist vom 27. bis 29. November, vom 4. bis 8., vom 11. bis 13. und vom 18. bis 20. Dezember 2026 jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Handwerk im Merangarten

In Bad Gastein geht der Marktbummel nach Weihnachten weiter. Im Merangarten stehen regionales Handwerk und originelle Geschenkideen im Mittelpunkt. Dazu gibt’s verlockende winterliche Köstlichkeiten und Musik. Der Wintermarkt öffnet vom 11. bis 13., am 19. und 20. sowie am 26. und 27. Dezember. Im Jänner 2027 geht’s am 2. und 3., 9. und 10. sowie 16. und 17. weiter. An allen Terminen ist der Markt von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Schon am 8. Dezember lädt der Böcksteiner Christkindlmarkt ab 14 Uhr zum vorweihnachtlichen Bummel durch Altböckstein ein.

Fleischkrapfen und Pofesen

In Dorfgastein wird der weihnachtlich geschmückte Gemeindepark am 12. Dezember zum geselligen Treffpunkt. Ab 12 Uhr lässt sich an den Handwerksständen stöbern. Wer Appetit mitbringt, findet am kleinen Adventmarkt würzigen Speck und Käse, traditionelle Fleischkrapfen und Pofesen. Das Programm läuft von 14.30 bis 18 Uhr. Für Musik sorgen das Quartett der TMK Strochner und Gebirgsklang. Die Familie Berger bietet Pferdeschlittenfahrten an. Nach Weihnachten trifft man sich in Dorfgastein wieder im Ortszentrum. Beim Ofenfest am 27. Dezember gibt’s ab 17 Uhr heißen Punsch am Holzofen.

Waldviertler Christkindlmarkt © lichtstark

Schlossadvent auf der Rosenburg

Nach Einbruch der Dunkelheit leuchten auf der Rosenburg in Niederösterreich die Kerzen. In den historischen Räumen bieten Waldviertler Handwerker Keramik, Holzdeko und Weihnachtsschmuck an. Beim Schaudrechseln kann man zusehen, im Schlosshof wird von 12 bis 14 Uhr mit der Motorsäge geschnitzt. Im Marmorsaal sind Weihnachtskrippen ausgestellt, in der alten Schlossküche basteln Kinder und backen Kekse. Dazu gibt’s Maroni und Feuerfleck. Am Punschstand schenken Gäste wie Nina Blum und Hubertus von Hohenlohe für den Erhalt der Rosenburg aus. Der Markt öffnet von 27. bis 29. November, jeweils von 11 bis 18.30 Uhr.

Zum Advent wird Pürgg zum "Kripperl der Steiermark". In Häusern, Ställen und Tennen zeigen Aussteller ihr traditionelles Handwerk. © TVB Schladming Dachstein

Pürgg wird zum Kripperl

An den ersten zwei Adventwochenenden verwandelt sich der romantische Ort Pürgg in der Steiermark in ein weihnachtliches "Kripperl". Ein einzigartiger Adventmarkt zieht in die Häuser ein und verzaubert Jahr für Jahr seine Besucher. Beim Advent auf der Pürgg gibt es keine "Stände" im herkömmlichen Sinne. Wer nach handgefertigten Geschenken stöbert, schaut in Ställen, Garagen und Tennen vorbei. Dort zeigen die Aussteller ihre vielfältigen, traditionellen Handwerkskünste.

Winterwunder Mörbisch © BurgenlandTourismus_MariaHollunder

Lichterglanz am See und auf der Burg

Bis 30. Dezember lockt das Burgenland mit dem Winterwunder Mörbisch rund um Seebühne und Seebad mit der wahrscheinlich größten Weihnachtskrippe der Welt, einem begehbaren Lichterlabyrinth und der interaktiven Kugelbahn "LUMINA", die zum Mitmachen einlädt, ebenso wie die Backstube. Auch im Südburgenland hält der Weihnachtszauber Einzug: Bis 20. Dezember lädt das Winterwunder Burg Schlaining erstmals zum "Leuchtenden Burgmärchen" ein. Die Gäste erwartet Lichtinszenierungen, fantasievolle Gestalten und ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit virtueller Schneeballschlacht hinter historischen Mauern.

Winterwunder Burg Schlaining © Burgenland Tourismus

Advent im Salzkammergut

Bad Ischl setzt zwischen mehr als 100.000 Lichtern einen neuen erzählerischen Akzent: Sabina Haslinger führt am 27. November und 18. Dezember erstmals auf einer Märchenwanderung durch die vorweihnachtliche Stadt. An rund vier Stationen erzählt sie Sagen, alpenländische Märchen und winterliche Geschichten. Das Angebot richtet sich auch an Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren. Ebenfalls eine Premiere gibt es beim AdventZauber am 28. und 29. November in den historischen Stallungen der Kaiservilla. Erstmals ist die MEISTERSTRASSE dabei und feiert im Nordstall ihr 25-Jahr-Jubiläum. Meisterinnen und Meister lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Feuerschalen und Glühwein aus dem Kupferkessel sorgen dort für Stimmung, wo einst Sisis Pferde standen. Der Eintritt ist frei. Am Attersee wird auch ein Sprungturm zum Adventzeichen: Im Strandbad Seewalchen entzündet man dort jeden Adventsamstag etwa 17.10 Uhr eine Kerze daran. Am 8. Dezember verbindet das Schiff die Weihnachtsmärkte in Attersee und Weyregg. Wer traditionelles Handwerk sucht, wird am 12. und 13. Dezember beim Meisteradvent im HAND.WERK.HAUS in Bad Goisern fündig. Hallstatts Marktplatz erstrahlt am 8. Dezember beim Christkindlmarkt. Und in Obertraun reist der Nikolaus über das Wasser an: Am 29. November kommt er mit der "Fuhr" über den See.

Adventzauber in der Villa Toscana Gmunden © Hersteller

Adventzauber in Gmunden

Wenn sich die Vorweihnachtszeit über Gmunden legt, verwandelt sich die Villa Toscana mit ihrem weitläufigen Park an den vier Adventwochenenden in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Beliebte Homebase für die Adventzeit am Traunsee ist das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen inmitten von Gumunden, wo historisches Flair auf Zeitgeist trifft. Beim Gmundner Adventzauber erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Live-Musik, Karussell, Kinderzug und Alpakas. Und wer vom Bummel durch die Stadt mit kalten Händen zurückkommt, kann sich im Hotel in der Sauna wieder aufwärmen. Danach klingt der Adventtag bei einem guten Abendessen aus: Kulinarisch spannt Gastgeber und Spitzenkoch Christoph Parzer in der Hirschenstube den Bogen von Alpin Sushi bis zur klassischen Wirtshausküche. Viele Anlässe, um den Advent am Traunsee zu entdecken. https://hirschengmunden.at/