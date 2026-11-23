Die Temperaturen sinken, die Stadt hüllt sich in glitzernde Lichter und die Schlittschuhe stehen schon bereit: Wiens Eislaufsaison hat offiziell Fahrt aufgenommen.

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Egal, ob du sportlich deine Runden drehen, mit Glühwein in der Hand durch romantische Alleen kurven oder auf den Dächern der Stadt Pirouetten üben willst: Wer jetzt schon auf dem Eis unterwegs sein möchte, muss nicht bis zum großen Wiener Eistraum warten. Einige Eislaufplätze haben bereits geöffnet und locken mit winterlichem Flair, spiegelglatten Eisflächen und jeder Menge Spaß. Hier ist der ultimative Guide zu den Eislauf-Hotspots der Stadt.

Wiener Eislauf-Verein

Mitten im Herzen Wiens wartet eine mehr als 6.000 Quadratmeter große Freiluft-Eisfläche. Der traditionsreiche Verein besteht bereits seit 1867. Besonders schön: Die Lage zwischen Stadtpark und Konzerthaus macht das Eislaufen zu einem echten Wiener Wintererlebnis. Schlittschuhverleih, Eiskunstlauf und Eisstockschießen ergänzen das Angebot. Für die neue Saison wurde die Anlage nochmals kräftig modernisiert, inklusive erneuerter Eishockey-Arena und neuer Beschallung.



Wo: Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Eislaufen © Getty Images/Westend61

Der kleine Wiener Eistraum am Christkindlmarkt

Die ganz große Variante des Wiener Eistraums kommt zwar erst ab dem 22. Jänner, doch niemand muss so lange warten. Passend zum Christkindlmarkt verwandelt sich der Wiener Rathauspark bereits in eine romantische Märchenlandschaft auf Kufen. Auf rund 3.000 Quadratmetern schlängeln sich romantisch beleuchtete Eispfade zwischen den geschmückten Bäumen hindurch. Nach einer Runde auf dem Eis locken Punschhütten und Mandelduft direkt nebenan, ein Fixpunkt für jedes Winter-Date.



Wo: Rathausplatz / Rathauspark, 1010 Wien

Kunsteisbahn Engelmann

Eislaufen mit Rooftop-Flair: Die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals rühmt sich, die älteste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt zu sein und befindet sich spektakulär auf dem Dach eines Gebäudes. Hier gleitet man unter freiem Himmel über das Eis, atmet frische Luft und genießt den Blick über die Dächer des Bezirks. Der familiäre Charme und die sonnigen Nachmittage auf dem Dach machen Engelmann zu einem Kult-Spot für alle Wiener:innen. Jeden Freitag sorgt eine Eisdisco für zusätzliche Stimmung



Wo: Syringgasse 6–14, 1170 Wien

Eislaufen © Getty Images

Eisring Süd

Bereits Ende Oktober fiel hier der Startschuss für die Kufenfans. Hier können Eislauffans zwischen einer Indoor- und einer Outdoor-Eisfläche wählen. Das macht den Eisring Süd besonders attraktiv, wenn das Winterwetter einmal nicht mitspielt. Auch für Familien und Anfänger ist die Anlage eine interessante Adresse.



Wo: Windtenstraße 2, 1100 Wien

neuro.io arena

Wer lieber wetterunabhängig seine Runden dreht, ist in der Donaustadt richtig. Die Eishalle Kagran bietet Publikumseislaufen und ist zugleich Heimat der Vienna Capitals. Das Publikumseislaufen ist laut Saisonübersicht bis 14. März 2027 vorgesehen. Reguläre Publikumslaufzeiten gibt es vor allem am Wochenende und an Feiertagen beziehungsweise in den Schulferien



Wo: Attemsgasse 1, 1220 Wien