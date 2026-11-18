Champagner, feine Menüs und Seeblick – drei Romantik-Hotels der renommierte Vereiniung Romantik Hotels & Restaurants zeigen wie sich der Silvester im SalzburgerLand feiern lässt.

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Ein Glas Champagner, ein festliches Menü und die Aussicht auf einen Morgen, an dem der Alltag noch warten darf: Rund um Salzburg und am Wolfgangsee trifft persönliche Gastgeberkultur auf kulinarischen Anspruch. Die Wahl fällt zwischen Galadinner, Küchenparty und einer Feier direkt am Wasser. Gemeinsam ist den Häusern die Lust, den letzten Abend des Jahres mit Genuss zu füllen

Romantik Hotel: Elixhauser Wirt © www.richard-schabetsberger.com

Mit Champagner und Neujahrskonzert

Nur wenige Kilometer von Salzburg entfernt führt Michaela Gmachl den Elixhauser Wirt (www.elixhauserwirt.at) in 23. Generation. Historische Gastlichkeit trifft hier auf zeitgemäßen Komfort. In den gemütlichen Stuben interpretiert Küchenchef David Hacker die Salzburger Wirtshausküche mit kreativen Akzenten. Vertraute Rezepte bilden die Basis, hochwertige Zutaten und handwerkliche Sorgfalt geben den Ton an. Zum Arrangement "Neujahrsglanz 2026/2027" gehört ein Silvesterabend mit Champagner-Aperitif und sechsgängigem Galadinner.

Im Elixhauser Wirt verwöhnt David Hacker seine Gäste mit Tafelspitz und klassischen Beilagen. © Richard Schabetsberger

Musik und Tanz begleiten den Countdown, um Mitternacht wird mit Champagner auf 2027 angestoßen. Der nächste Höhepunkt folgt am Neujahrstag: Ein Konzert im Großen Festspielhaus in Salzburg setzt den musikalischen Auftakt. Der Hin- und Rücktransfer ist inkludiert. Für die stilleren Stunden bleiben das SPA Horizont, Winterspaziergänge oder ein Stadtbummel.

Die Küche wird zur Partyzone

Vom Romantik Hotel Gersbergalm am Gaisberg genießt man einen traumhaften Blick auf die Stadt Salzburg und das beeindruckende Silvesterfeuerwerk. © Gersbergalm/KI-generiert

Salzburg liegt den Gästen der Gersberg Alm (www.gersbergalm.at) zu Füßen. Am Südhang des Gaisbergs verbinden Marion und Johannes Hausberger die Ruhe der winterlichen Umgebung mit der Nähe zur Altstadt. Der Blick auf die festlich beleuchtete Mozartstadt liefert die Kulisse für einen Jahreswechsel, dessen Herzstück in der Küche liegt. Nach dem Aperitif im Wintergarten führt die Silvester-Küchenparty mitten in die Gersberg-Gourmetküche. Getränke und Live-Musik begleiten den Abend. Küchenchef Florian Dornstauder verbindet österreichische Wirtshaustradition mit moderner Raffinesse; regionale und saisonale Zutaten prägen seine Gerichte. Auch Kräuter aus eigenen Hochbeeten und Honig aus der hauseigenen Imkerei gehören zur kulinarischen Handschrift. Dazwischen laden finnische Sauna, Infrarotkabine und Dampfbad zum Entspannen ein. Wer Gesellschaft sucht, trifft sich auf der Kegelbahn.

Im Weissen Rössl am Wolfgangsee beginnt die Vorfreude auf Mitternacht ganz entspannt – im warmen See-Pool baden mit Blick auf die Friedenslaterne. © Romantik Hotel Weisses Rössl

Champagner mit Logenplatz am See

Im Weissen Rössl (www.weissesroessl.at) wird der Wolfgangsee zur Silvesterkulisse. Das von der Familie Peter geprägte Haus in St. Wolfgang verbindet gelebte Tradition mit Genuss direkt am Ufer. Küchenchef Hermann Poll setzt auf österreichische Klassiker, saisonale Produkte und kreative Raffinesse. Sein Gourmetrestaurant Poll’s Kaiserterrasse ist mit drei Gault-&-Millau-Hauben ausgezeichnet. Im Seerestaurant zählt der Rössling, ein Saibling aus der hauseigenen Fischzucht, zu den Spezialitäten. Die Silvestergala beginnt mit einem sechsgängigen Menü und hält persönliche Überraschungen des Rössl-Teams bereit. Um Mitternacht geht es mit Champagner auf die Sonnenterrasse. Über dem See leuchten die Feuerwerke der umliegenden Orte, danach begleiten Snacks und Live-Musik die Feier. Am nächsten Tag locken das SPA im See und die Gassen von St. Wolfgang. So bleibt nach der Silvesternacht Zeit für das, was die Reise besonders macht: gute Küche, entspannte Stunden und viele gemeinsame Momente. Sie haben die Wahl, wo und wie Sie das neue Jahr begrüßen möchten – mit einem Konzert, einer Küchenparty oder einer festlichen Gala am See.

Text: Ute Hübler