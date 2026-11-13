Nicht nur Rathausplatz: Diese Christkindlmärkte eröffnen jetzt rund um Wien

Ab heute öffnen zahlreiche Christkindlmärkte ihre Pforten. Doch nicht nur in Wien warten Punsch, Maroni und festliche Lichter: Auch rund um die Bundeshauptstadt locken stimmungsvolle Adventmärkte mit weihnachtlichem Flair.

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Die Christkindlmarkt-Saison nimmt ab diesem Wochenende richtig Fahrt auf. Zahlreiche Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten und verwandeln Plätze, Schlösser und historische Kulissen in stimmungsvolle Weihnachtswelten. Neben duftendem Punsch, gebrannten Mandeln und liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk warten auch rund um Wien jede Menge vorweihnachtliche Highlights darauf, entdeckt zu werden.

Diese Adventmärkte rund um Wien eröffnen ab 13. November

Burgadvent auf der Burgruine Aggstein

Mittelalterliches Gemäuer, stimmungsvolle Beleuchtung und der Duft von Punsch und Maroni: Beim Burgadvent auf der Burgruine Aggstein wird es besonders romantisch. An den ersten drei Novemberwochenenden verwandelt sich die historische Anlage in eine vorweihnachtliche Erlebniswelt.

Christkindlmarkt in Leobersdorf

Auch am Rathausplatz in Leobersdorf beginnt am Freitag die Weihnachtszeit. Besonders Familien kommen auf ihre Kosten: Ein Christkindlpostamt und ein Dampfkarussell sorgen für Unterhaltung bei den jüngsten Besuchern. An ausgewählten Tagen werden außerdem Kutschenfahrten angeboten. Das Riesenrad ist ein weiterer Blickfang. Geöffnet ist der Markt vom 13. November bis 20. Dezember 2026.

Christkindlmarkt © Getty Images

Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof

Barockes Ambiente statt Innenstadttrubel: Schloss Hof lädt am kommenden Wochenende zum Weihnachtsmarkt. Neben Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten wartet ein Programm für die ganze Familie. Kinder dürfen sich unter anderem auf Ponyreiten, eine Lebkuchenwerkstatt und kreative Bastelangebote freuen. Der Weihnachtsmarkt findet von 14.11. bis 20.12. jedes Wochenende statt.

In Wien geht es jetzt richtig los: Sieben Märkte starten am 13. November

Christkindlmarkt © Getty Images

Insgesamt 15 Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen wurden für Wien 2026 bewilligt. Am Freitag, 13. November, öffnen gleich mehrere beliebte Standorte ihre Tore. Neben dem berühmten Rathausplatz gibt es dabei einige Alternativen, die einen Besuch wert sind.

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz : Der Klassiker startet am 13. November und bietet 97 Marktstände. Geöffnet täglich von 10 bis 22 Uhr, bis 26. Dezember.

Der Klassiker startet am 13. November und bietet 97 Marktstände. Geöffnet täglich von 10 bis 22 Uhr, bis 26. Dezember. Weihnachtsmarkt Am Hof : Kunsthandwerk, Geschenkideen und Punsch in historischer Kulisse. Ab 13. November bis 23. Dezember.

Kunsthandwerk, Geschenkideen und Punsch in historischer Kulisse. Ab 13. November bis 23. Dezember. Art Advent am Karlsplatz : Besonders interessant für alle, die handgefertigte Produkte, Kunsthandwerk und Bio-Kulinarik suchen. Ab 13. November bis 23. Dezember.

Besonders interessant für alle, die handgefertigte Produkte, Kunsthandwerk und Bio-Kulinarik suchen. Ab 13. November bis 23. Dezember. Weihnachtsmarkt Spittelberg : Romantische Gassen, kleine Standln und jede Menge Adventflair. Ab 13. November bis 23. Dezember.

Romantische Gassen, kleine Standln und jede Menge Adventflair. Ab 13. November bis 23. Dezember. Winterzauber Schwarzenbergplatz : Ein neuer Weihnachtsmarkt rund um den Hochstrahlbrunnen mit Kunsthandwerk und regionaler Gastronomie. Start am 13. November.

Ein neuer Weihnachtsmarkt rund um den Hochstrahlbrunnen mit Kunsthandwerk und regionaler Gastronomie. Start am 13. November. Weihnachtsdorf am Uni Campus : Regionale Spezialitäten, Designprodukte und Kunsthandwerk. Ebenfalls ab 13. November.

Regionale Spezialitäten, Designprodukte und Kunsthandwerk. Ebenfalls ab 13. November. Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark: Ein gemütlicher Adventmarkt mitten im Grünen, der am 13. November startet.

Weitere Wien-Termine: Am 14. November öffnet der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung. Am 20. November folgen unter anderem das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz, der Weihnachtsmarkt beim Belvedere und der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater.