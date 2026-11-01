Filzmoos: Wo Winter noch richtig Winter ist

Weite Schwünge, stille Loipen und Gipfel zum Staunen: Filzmoos begrüßt nun den Winter mit einem Skistart-Angebot und lädt zwischen Bischofsmütze und Dachstein zum Urlaub im Schnee.

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Die Bischofsmütze zeichnet ihre markante Silhouette in den Himmel, der Dachstein bildet die mächtige Kulisse. Dazwischen ruht Filzmoos: ein Bergdorf, in dem der Winter viele Geschichten erzählt. Von ersten Schwüngen, weiten Blicken und stillen Wegen. Die Ski stehen bereit, die Lust auf den ersten Schwung wächst: Am 5. Dezember 2026 startet Filzmoos in die Skisaison. Wer den Bergwinter schon vor Weihnachten auskosten möchte, findet zum Auftakt ein besonderes Angebot. Von 5. bis 19. Dezember kostet der Tages-Skipass mit dem SkiStartSpecial 30 Euro. Voraussetzung sind mindestens drei Übernachtungen; mit anderen Aktionen lässt sich das Angebot nicht kombinieren. Dazu gibt es im Aktionszeitraum auf viele optionale Leistungen, etwa Skischule, Skiverleih und Skiservice, 30 Prozent Rabatt. So bekommt die Vorfreude auf den Schnee zugleich einen zusätzlichen Anreiz. Details stehen unter filzmoos.at/skistart

Brettln anschnallen und rein ins Schnee- und Skivergnügen in Filzmoos in Ski amadé. © © ARMIN WALCHER

Platz für kleine und große Schwünge

Geplant ist die Saison bis Ostersonntag, 28. März 2027. Zum Auftakt und zum Saisonende können einzelne Anlagen noch beziehungsweise bereits geschlossen sein. Dazwischen wartet ein Winter, der sportliche Stunden und gemütliche Auszeiten zusammenbringt. Die Genuss-Skiregion Filzmoos zählt insgesamt über 20 prämierte Pistenkilometer. Blaue, rote und schwarze Abfahrten sorgen für Abwechslung, breite Pisten geben Skifahrern und Snowboardern Raum für ihre Kurven. Die Skiregion Filzmoos ist der Familienspezialist in Ski amadé mit 760 km Pisten und 270 modernen Liftanlagen. Dass hier auch sportlicher Ehrgeiz zu Hause ist, verrät ein bekannter Name.

Filzmoos ist die Heimat der dreifachen Weltmeisterin Michaela Kirchgasser. Am Großberg trägt die FIS-Strecke ihren Namen. Wer nach den Abfahrten eine Pause einlegt, findet in gemütlichen Skihütten Spezialitäten der Pongauer Küche. Draußen die Bergkulisse, drinnen Zeit zur Einkehr: Auch das gehört zu einem gelungenen Skitag. Filzmoos ist die Best learn-2-ski Destination in Ski amadé und das perfekte Revier für Genuss-Skifahrer.

Pistenglück voraus: Die Skisaison startet in Filzmoos am 5. Dezember.

Mit jedem Schritt wird der Blick weiter

Langlaufen. Wer die schmalen Bretter bevorzugt, entdeckt eine andere Seite des Bergwinters. Rund um Filzmoos stehen 42 Kilometer präparierte Langlauf- und Skatingloipen für unterschiedliche Könnerstufen zur Verfügung. Besonders reizvoll ist die Papageno-Höhenloipe am Rossbrand auf 1.600 Metern. Hier begleitet ein Rundumblick auf das Dachsteinmassiv und bis in die Hohen Tauern den gleichmäßigen Rhythmus aus Gleiten und Abstoßen. Die insgesamt 16 Kilometer lange Höhenloipe teilt sich in zwölf Kilometer mittelschwere rote und vier Kilometer leichte blaue Strecken. Damit finden sowohl Fortgeschrittene als auch Einsteiger passende Abschnitte. Ein modernes Langlauf-Trainingszentrum ergänzt das Angebot am Rossbrand. Und manchmal lohnt es sich, einfach kurz innezuhalten: Über 150 Alpengipfel gehören zum Panorama dieses Aussichtsbergs. Nicht jeder Urlaubstag braucht Ski.

Winterwandern: Schritt für Schritt dem Zauber des Bergwinters entgegen.

Rund 50 Kilometer geräumte Winterwanderwege führen durch verschneite Wälder, zu Aussichtspunkten und gemütlichen Almen. Jausenstationen bieten regionale Hausmannskost und wärmende Getränke. Wer mit Schneeschuhen unterwegs ist, kann die Landschaft Schritt für Schritt entdecken. Eine Tour zum Latschenstüberl am Mandlberggut beginnt beim Erlebnisportal Filzmoos. Zunächst führt sie Richtung Ramsau, nach etwa eineinhalb Kilometern entlang der warmen Mandling weiter. Auf eine Brücke folgt ein steilerer Anstieg, ehe der Höhenweg Mandling durch die stille Winterlandschaft zur Einkehr führt. Ein weiteres reizvolles Ziel ist die Geierbergalm in Neuberg. Vom Parkplatz des Geierberglifts geht es zum Forsthaus Neuberg, danach auf den geräumten Winterwanderweg Richtung Filzmoos. Zunächst verläuft die Route ein Stück parallel zur Landesstraße und führt nahezu eben durch weiße Wiesen und winterliche Wälder. Nach dem Gasthaus Geierhäusl wird der Weg steiler, bis er den Güterweg zur Geierbergalm erreicht. Nun geht es gleichmäßig durch den verschneiten Winterwald bergauf. Mit jedem Höhenmeter öffnet sich die Landschaft ein wenig mehr und gibt den Blick auf die umliegenden Berge frei. Schließlich ist die Geierbergalm erreicht. Besonders nach frischem Schneefall, wenn die Bäume weiße Hauben tragen und die Sonne die Winterlandschaft zum Leuchten bringt, entfaltet die Wanderung ihren Zauber.

Vom Schnee in den Himmel

Gemütliche Platzerl an der Sonne – die Skihütten am Rossbrand. © F. Pritz

Winterromantik. Auch Rodeln, Eislaufen, Biathlon und Skitouren gehören zum Winterangebot. Romantisch wird es bei einer Pferdeschlittenfahrt, besonders aussichtsreich im Heißluftballon. Vor der Bischofsmütze liegt der geschützte Startplatz des Ballondorfs, dessen Heißluftballonwochen zum winterlichen Bild von Filzmoos gehören.

Auf die Rodel, fertig, los: So rasant geht Familienspaß in Filzmoos! © Ikarus_Filzmoos Tourismus

Die Berge betrachten, die Gedanken ziehen lassen und sich einfach durch den Winter tragen lassen: Bei einer Pferdeschlittenfahrt bekommt der Urlaub in Filzmoos eine besonders romantische Note. Während die Pferde den Schlitten durch die verschneite Landschaft ziehen, bleibt Zeit für die kleinen und großen Schönheiten am Wegesrand. Wälder, Wiesen und die markante Bergkulisse werden zur Szenerie einer winterlichen Auszeit. Ein stimmungsvoller Kontrast zu schwungvollen Pistentagen – und eine Gelegenheit, den Bergwinter gemeinsam ganz gemütlich zu genießen. Ein kleines Stück Urlaubsglück verspricht außerdem das Gewinnspiel "Wintermärchen": Zu gewinnen gibt es eine Woche für zwei im Hotel Mein Neubergerhof samt Skipässen, Ausrüstung und Ballonfahrt. Teilnahme unter filzmoos.at/gewinnspiel

Internationale Yukigassen Meisterschaft © omans_www.filzmoos.at