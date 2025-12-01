DJ Ötzi: Kritik für Tochter Lisa-Marie nach Silbereisen-Show

Lisa-Marie trat beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" gemeinsam mit ihrem berühmten Papa auf. Die Show sorgte für geteilte Meinungen und Diskussionen.

Am Samstag, 29. November, fiel der Startschuss für die Adventszeit: Florian Silbereisen präsentierte sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Beim jährlichen Highlight für Schlagerfans heizten zahlreiche prominente Künstler dem Publikum in der ausverkauften Halle ein. Unter anderem standen Joey Kelly, Ross Antony, Andy Borg und die No Angels auf der Bühne und sorgten mit klassischen Weihnachtssongs für Stimmung.

Emotionales Vater-Tochter-Duett sorgt für Reaktionen

Einen der berührendsten Momente der Show brachten DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle in den Abend ein. Das Duo präsentierte ein Duett zu „Winter Wonderland“ und erntete auf der Bühne viel Applaus. Vor Ort begeisterte die Performance das Publikum – online fielen die Reaktionen jedoch gemischter aus.

Unter einem Clip des Auftritts kommentierten viele User eher negativ. Kritisiert wurden vor allem verpasste Einsätze, die den Eindruck erweckten, dass Lisa-Marie nicht live gesungen hat. „Sie verpasst ständig ihre Einsätze,“ schrieb ein User. Ein anderer ergänzte: „Offenbar darf man auch ohne Stimme vor Kameras auftreten.“ Selbst DJ Ötzi bekam Rat: „Du musst ihr zeigen, wann man genau den Einsatz beim Playback hat.“





Neben sachlicher Kritik gab es auch persönliche Seitenhiebe: „Ohne Vati geht es nicht“ oder „Mit berühmtem Vater bekommt man auch ohne Talent Aufmerksamkeit“, lauteten einige der Kommentare. Trotz der Online-Diskussion bleibt der Auftritt auf der Bühne ein emotionaler Moment des Abends – und zeigt, dass Vater-Tochter-Duette besonders bei Live-Publikum nach wie vor für Begeisterung sorgen.