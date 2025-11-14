Starbesetzte "Licht ins Dunkel"-Gala sorgt im ORF für große Emotionen

Promis, Unternehmer und Sportler legen sich im ORF für die gute Sache ins Zeug.

Der Red Carpet am ORF-Mediencampus ist längst wieder eingerollt, die Promis haben ihre Plätze im TV-Theater eingenommen – und die große „Gala für LICHT INS DUNKEL“ ist in vollem Gange. Seit 20.15 Uhr versammelt sich das Publikum vor den Bildschirmen und live im Saal, um gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität im 53. Aktionsjahr der Hilfskampagne zu setzen.

Schon tagsüber herrschte reger Betrieb: Die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale läuten seit dem Morgen ohne Unterbrechung. Wieder werden 100 Prozent aller Spenden direkt für Projekte von LICHT INS DUNKEL eingesetzt, ein Aspekt, den viele heutige Gäste besonders hervorheben.

Ein Abend voller Inklusion – und voller Stars

Drinnen im TV-Theater dominieren festliche Stimmung, Applaus und emotionale Momente. Die Gala, die als inklusiver Show-Abend gestaltet ist, bringt Stars, Publikum und engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Und auf der Bühne wird es richtig hochkarätig: Maite Kelly, Nik P., DJ Ötzi, Anna-Sophie, Chris Steger und Alexander Eder sorgen für musikalische Highlights, während das Publikum im Saal und zu Hause mitsingt, mitklatscht oder still genießt.

Die Telefone in der Spendenzentrale sind prominent besetzt: Unter anderem Peter Klien, Gerda Rogers, Philipp Hochmair, Clemens Trischler und Silvia Schneider nehmen mit einem Lächeln und viel Herz die Anrufe der Spender entgegen.

Politische Unterstützung und sportlicher Ehrgeiz

Mitglieder der Bundesregierung waren vor Ort, um den Helferinnen und Helfern Anerkennung zu zollen und persönliche Statements zur Bedeutung der Aktion abzugeben. Unterdessen biegt die traditionelle LICHT INS DUNKEL-Challenge auf ihr spannendes Finale zu: Etliche Sportler erradeln seit zwölf Stunden unermüdlich Spenden – ein Kraftakt, dessen Endspurt live in der Sendung mit Spannung verfolgt wird.

Moderationsteam führt durch einen emotionalen Abend

Durch die Gala führen mit viel Feingefühl und Charme Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann. Sie begleiten die Musikacts, führen Gespräche mit Gästen und geben Einblicke hinter die Kulissen – und lassen Raum für all die berührenden Geschichten, die LICHT INS DUNKEL Jahr für Jahr prägen.