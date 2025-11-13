Promi-Damen strahlen bei "Ladies Only"-Charity

Exklusives Event von Jennifer Berl-Doerk & Lisa Sophie Thoma, UNICEF NextGen Österreich Mitglieder, begeisterte die Gäste und brachte auch € 35.000 für Kinder in Dschibuti ein.

Ein exklusiver Nachmittag voller Herzenswärme, Glamour und Engagement: Beim UNICEF Ladies’ Lunch im privaten Penthouse im ersten Wiener Bezirk versammelten sich am Dienstag zahlreiche geladene Damen – unter ihnen Franziska Knuppe, Barbara Meier und Valerie Huber. Alle drei Prominenten eint ihr Einsatz für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem sie in Deutschland und Österreich ihre Unterstützung schenken.

Franziska Knuppe, Valerie Huber und Barbara Meier © Sirin Beyaz Photography

Organisiert wurde das Event von Jennifer Berl-Doerk und Lisa Sophie Thoma, beide aktive Mitglieder von UNICEF NextGen Österreich, einem Netzwerk junger Unterstützer:innen, die sich für Kinderrechte und humanitäre Hilfe engagieren. „Es liegt mir zutiefst am Herzen, Kindern zu helfen, die im Leben weniger Glück hatten als ich“, betonte Jennifer Berl-Doerk. „Mit der Kraft und Herzenswärme meines Netzwerks wunderbarer Frauen möchte ich nicht nur schöne Begegnungen schaffen, sondern echte Hoffnung schenken – durch jede Spende, die Leben verändern kann.“

Glamouröse Atmosphäre für den guten Zweck

Neben inspirierenden Gesprächen und emotionalen Momenten bot der Lunch eine stilvolle Mischung aus Beauty-Stationen, einer Hair-Dresser Corner und einer Foto-Ecke, begleitet von exquisitem Flying Food. Die Stimmung war ausgelassen, das Ziel klar: Spenden für Kinder in Not.

Jennifer Berl-Doerk, Franziska Knupp, Valerie Huber, Barbara Meier, Lisa Sophie Thoma © Sirin Beyaz Photography

Die beim Ladies’ Lunch gesammelten Spenden kommen UNICEF Österreich zugute und unterstützen Projekte in Dschibuti. Dort kämpfen viele Kinder gegen Hunger, Durst und den Mangel an Bildung. Die Gelder helfen, Nahrungsmittel bereitzustellen, Schulbesuche zu ermöglichen und Mädchen vor weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) zu schützen.