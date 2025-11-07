Ronald McDonald-Gala brachte 700.000 Spenden-Euro

Künstlerisches Charity-Dinner der Ronald McDonald Kinderhilfe im Palazzo bringt großartige Spendensumme von 700.000 Euro für schwer kranke Kinder und ihre Familien .

Rund 370 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Gesellschaft folgten der Einladung der Ronald McDonald Kinderhilfe zu einem sinnstiftenden Abend im Palazzo Spiegelpalast im Wiener Prater. Ganz im Zeichen des Mottos "Better Together" wurden bei der exklusiven Charity-Veranstaltung rund 700.000 Euro als großzügige Spendensumme gesammelt. Der Betrag fließt vollständig in die Erweiterung des Ronald McDonald Kinderhilfe Hauses in Wiener Neustadt, wo aktuell die Inneneinrichtung gestaltet und finanziert werden muss.

Schauspieler Jakob Seeböck (2.v.r.) © Simon Kupferschmied

Zauberhafte Momente für strahlende Kinderaugen

Der Abend wartete mit einigen Überraschungen zu Beginn auf: Mit einem artistischen Rahmenprogramm inklusive Feuerschlucker, Stelzengeher, Pantomimen und Gaukler wurde das Palazzo-Showformat zu einem einzigartigen Charity-Special erweitert. Bei einer Stillen Auktion kamen signierte Kunstwerke, exklusive Sammlerstücke und emotionale "Money-can’t-buy"-Erlebnisse zugunsten von Familien mit schwer erkrankten Kindern erfolgreich zur Versteigerung. In den Pausen konnten Gäste mithilfe leuchtend pinken Herzlampen an ihren Tischen spontan spenden – und damit ein sichtbares Zeichen gelebter Solidarität setzen.

Thomas Morgenstern mit Toni und Eva Mörwald © Simon Kupferschmied

Miteinander von prominenten Unterstützern

Ellen Staudenmayer und Karin Schmidt © Simon Kupferschmied

Die Ronald McDonald Kinderhilfe durfte sich an diesem Abend über zahlreiche prominente Unterstützer freuen – darunter Rollstuhl-Tennisprofi Nico Langmann, Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Spitzenkoch und Hausherr Toni Mörwald mit seiner Ehefrau Eva Mörwald, Designer Nhut La Hong, McDonald’s Österreich Managing Direktorin Ellen Staudenmayer, Schauspieler Jakob Seeböck, ARA-Vorstand Harald Hauke, Red Bull Austria General Manager Friedrich Engeljähringer, Künstler Hermann Angeli, Künstlerin Kateryna Beszmertna sowie Kabarettist Gerald Fleischhacker, der als Moderator durch den Abend führte.

Designer La Hong mit Begleitung © Simon Kupferschmied

Zuhause auf Zeit – nun noch größer

"Unser Ziel ist es, für Familien in unserem Kinderhilfe Haus in Wiener Neustadt zusätzlichen Raum zu schaffen, der ihnen in einer Ausnahmesituation Geborgenheit und ein Stück gemeinsamen Alltag schenkt. Dass uns dabei so viele Menschen zur Seite stehen und so großzügig spenden, berührt mich zutiefst", so Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe.