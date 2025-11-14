Gerda Rogers verrät bei ORF-Spendengala: DAS sind die großzügigsten Sternzeichen

Die Star-Astrologin sammelte fleißig über das Spendentelefon für "Licht ins Dunkel" und machte dabei eine Entdeckung.

Die LICHT INS DUNKEL-Gala läuft bereits auf voller Drehzahl. Nach bewegenden Auftritten von DJ Ötzi und seiner Tochter Lisa-Marie sowie einer kraftvollen Performance von Alexander Eder verlagert sich der Blick immer wieder auf jene, die hinter den Kulissen zum Erfolg des Abends beitragen. Eine von ihnen: Gerda Rogers, die am Spendentelefon Platz genommen hat und unermüdlich Anrufe entgegennimmt.

Seit den Morgenstunden sind die Leitungen der A1-Spendenzentrale geöffnet, und die bekannte Astrologin zählt zu den prominentesten Unterstützerinnen. Kaum legt sie einen Hörer auf, klingelt schon der nächste – und jede Spende fließt zu 100 Prozent in Projekte von LICHT INS DUNKEL.

Astrologischer Einblick live während der Gala

Während einer Liveschaltung besucht Moderatorin Alexandra Wachter die Astrologin an ihrem Platz und nutzt die Chance, ihr eine Frage zu stellen, die natürlich nur an sie gehen kann: Welche Sternzeichen zeigen sich heute besonders großzügig?

Gerda Rogers muss nicht lange nachdenken. „Die Feuerzeichen geben gerne viel“, erklärt sie. Widder, Löwe und Schütze seien besonders spontan und hilfsbereit, und genau das habe sich an diesem Abend bestätigt. Zahlreiche großzügige Spenden seien – astrologisch betrachtet – eindeutig den Feuerzeichen zuzuordnen.

Ein Abend, der musikalisch und menschlich verbindet

Während auf der Bühne weiter gesungen, getanzt und gesammelt wird, wächst die Spendensumme kontinuierlich. Die Gala, die erneut als inklusiver Show-Abend gestaltet ist, lebt von ihren prominenten Gästen, den packenden Performances und dem Einsatz all jener, die im Hintergrund mitarbeiten.

Auch die traditionelle AURENA-Auktion wurde im Verlauf des Abends eröffnet: Bis 14. Dezember können wertvolle Stücke und besondere Erlebnisse ersteigert werden.





Starke Momente – auf und abseits der Bühne

In einem Abend voller Emotionen, Solidarität und musikalischer Glanzpunkte fügt Gerda Rogers’ astrologischer Blickwinkel einen charmanten Akzent hinzu.