Advent im Salzkammergut

Neue Adventerlebnisse treffen auf alte Traditionen: Bad Ischl lockt mit Märchenwanderungen und Gmunden mit neuem Adventzauber in der Villa Toscana.

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Über den Seen liegt Nebel, an den Ufern gehen Lichter an. Das Salzkammergut ist eine Region, in der schon der Weg zum nächsten Adventmarkt Teil des Erlebnisses wird. Schiffe verbinden festlich geschmückte Orte, eine Zille bringt Gäste über den Fuschlsee. Ab 20. November feiert das Salzkammergut die Vorweihnachtszeit in sieben Regionen. Neben vertrauten Bräuchen setzen heuer neue Schauplätze und Begegnungen besondere Akzente.

Rosewood Schloss Fuschl Von Hof bei Salzburg kann man mit der Zille übersetzen nach Fuschl am See. © Rosewood Schloss Fuschl

Villa Toscana in Gmunden: Neue Bühne für den Advent

In Gmunden rückt 2026 die Villa Toscana ins vorweihnachtliche Rampenlicht. Neu im Programm ist hier der Adventzauber von 21. November bis 13. Dezember. Zum Auftakt am 21. November liest Schauspielerin Barbara Wussow weihnachtliche Geschichten. Ein neuer Anlass also, den Advent am Traunsee zu entdecken. Ab 27. November lädt auch die Gmundner Altstadt an vier Adventwochenenden zum Weihnachtsmarkt. Gmundner Keramik, Handwerk und Genuss prägen das Angebot, dazu kommen Schauschmiede und Kerzenziehen. Wer die Perspektive wechseln möchte, fährt mit der Grünberg-Bahn hinauf: Am Baumwipfelpfad lassen von 26. November bis 10. Jänner Hunderttausende Lichter die Baumkronen erstrahlen. Unten am See ergänzen Nikolausfahrten mit der Traunseetram und am 24. Dezember das Weihnachtsmärchen am Schiff das Programm.

Ein Lichtermeer verzaubert den Baumwipfelpfad am Grünberg. © Traunsee Touristik GmbH - Chris Eder

Bad Ischl: Märchen in der Kaiserstadt

Bad Ischl setzt zwischen mehr als 100.000 Lichtern einen neuen erzählerischen Akzent: Sabina Haslinger führt am 27. November und 18. Dezember erstmals auf einer Märchenwanderung durch die vorweihnachtliche Stadt. An rund vier Stationen erzählt sie Sagen, alpenländische Märchen und winterliche Geschichten. Das Angebot richtet sich auch an Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren. Ebenfalls eine Premiere gibt es beim AdventZauber am 28. und 29. November in den historischen Stallungen der Kaiservilla. Erstmals ist die MEISTERSTRASSE dabei und feiert im Nordstall ihr 25-Jahr-Jubiläum. Meisterinnen und Meister lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Feuerschalen und Glühwein aus dem Kupferkessel sorgen dort für Stimmung, wo einst Sisis Pferde standen. Der Eintritt ist frei.

Guggenthaler Advent Erleben Sie den "Advent der Dörfer" in der Fuschlseeregion. © Mirja Geh

Fuschlesee: Mit der Zille zum Rosewood Schloss Fuschl

In der Fuschlseeregion führt die Adventreise zu kleinen Märkten mit eigenem Charakter. Unter der tausendjährigen Linde in Faistenau werden Besucher Teil einer lebendigen Krippe. Am Fuschlsee verbindet an den Adventwochenenden eine Zillenfahrt den Wintermarkt im Rosewood Schloss Fuschl mit dem Markt "Klein & Fein" in Fuschl am See. Handwerkskunst und Kulinarik gehören zum Schlossmarkt, im Ort stimmen Glühwein und Weihrauch auf Weihnachten ein. In Hintersee laden am 11. und 18. Dezember die Joseph-Mohr-Laternenwanderungen ein.

Kunsthandwerk im Kreuzgang und Lichterzauber am Mondsee

Mondsee: Feines Kunsthandwerk im Kreuzgang entdecken. © OberoesterreichTourismusRobertMaybach

Am Mondsee wird der Advent am 20. November mit den Lorenzer Weisenbläsern eröffnet. Im gotischen Kreuzgang zeigen an fünf Wochenenden rund 65 Kunsthandwerker ihre Werke. Am 19. Dezember taucht beim Christbaumtauchen um 18 Uhr Neptun mit einem beleuchteten Baum aus dem See auf. Ungewöhnlich ist auch die Unterwasserkrippe in Weyregg am Attersee: Drei Haie ersetzen die Weisen aus dem Morgenland. Am Attersee wird auch ein Sprungturm zum Adventzeichen: Im Strandbad Seewalchen entzündet man dort jeden Adventsamstag etwa 17.10 Uhr eine Kerze daran. Am 8. Dezember verbindet das Schiff die Weihnachtsmärkte in Attersee und Weyregg. Wer traditionelles Handwerk sucht, wird am 12. und 13. Dezember beim Meisteradvent im HAND.WERK.HAUS in Bad Goisern fündig. Hallstatts Marktplatz erstrahlt am 8. Dezember beim Christkindlmarkt. Und in Obertraun reist sogar der Nikolaus über das Wasser an: Am 29. November kommt er mit der "Fuhr" über den See. So bleibt das Wasser auf dieser Adventreise stets ein Begleiter.

Wolfgangsee Advent mit Friedenslicht-Laterne © Wolfgangsee Tourismus GmbH

Wolfgangseer Advent zwischen Kerzenschein und Seezauber

Von 20. November bis 20. Dezember verbinden die Adventmärkte in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang Handwerk, regionale Kulinarik und tägliche Weisenbläser. Die WolfgangseeSchifffahrt bringt Gäste von Ort zu Ort, vorbei an der 16 Meter großen Friedenslichtlaterne vor St. Wolfgang. Besonders stimmungsvoll wird es mittwochs: Dann weicht in St. Wolfgang und Strobl das elektrische Licht weitgehend dem Schein von Kerzen und Feuerstellen. Auch hoch über dem See hält der Advent Einzug: Der Adventzug der SchafbergBahn fährt bis zur Schafbergalm. Dort erwarten die Gäste Adventstände, weihnachtliche Köstlichkeiten und ein Blick auf den Wolfgangsee.

Weihnachtliche Klänge begleiten die Gosauer Bergweihnacht © RudiKainPhotografie