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Christkindlmärkte in Wien: Das ist 2026 alles neu!

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Weihnachtsmarkt am Wiener Rathausplatz mit festlicher Beleuchtung und Menschenmenge bei Nacht.
© Getty Images
Eine Neuheit am Schwarzenbergplatz, die Rückkehr eines beliebten Klassikers und kreative Pop-ups für alle, die lieber Design als Weihnachtskitsch verschenken: Wir zeigen dir, was sich bei den Wiener Christkindlmärkten 2026 ändert und welche winterlichen Events du auf deine Bucketlist setzen solltest.
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Der Advent beginnt heuer bereits am 6. November mit den ersten Märkten. Die meisten großen Standorte öffnen eine Woche später. Besonders spannend wird es Ende November, wenn neben den klassischen Christkindlmärkten auch Designmärkte und temporäre Shopping-Spots für Abwechslung sorgen.

Diese drei Neuerungen gibt es bei den Wiener Christkindlmärkten 2026

1. Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz

Viele bunt verzierte Christbaumkugeln hängen dicht nebeneinander an einem Verkaufsstand.
. © Getty Images

Einer der spannendsten Neuzugänge ist der Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz. Rund um den historischen Hochstrahlbrunnen entsteht erstmals ein klassischer Weihnachtsmarkt mit Lichtinstallationen, Kunsthandwerk, Geschenkideen und österreichischen Schmankerln. Auch ein Bühnenprogramm und Angebote für Kinder sind geplant. Die Kulisse zwischen Palais Schwarzenberg und den prachtvollen Gebäuden macht den Standort zu einer attraktiven Alternative zu den großen Märkten im Zentrum.

Öffnungszeiten: Von 13.11 bis 26.12.2026| Montag bis Freitag 11–21 Uhr| Samstag, Sonntag und Feiertage 10–21 Uhr.

2. Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz ist zurück

Weihnachtsmarkt mit Lichtprojektionen am Naturhistorischen Museum in Wien, Menschen schlendern vorbei.
. © Getty Images

Gute Nachrichten für alle, die den Markt zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum vermisst haben: Nach einem Jahr Pause kehrt das Weihnachtsdorf zurück. Dich erwarten wieder Kunsthandwerk, handgefertigter Weihnachtsschmuck und kulinarische Klassiker inmitten der historischen Ringstraßenarchitektur.

Öffnungszeiten: Von 20.11 bis 26.12.2026 | Montag bis Freitag 11–21 Uhr |Samstag, Sonntag und Feiertage 10–21 Uhr |24.12, 25.12 und 26.12.2026, 11 bis 16 Uhr

3. Der Weihnachtsmarkt beim Belvedere zieht um

Menschen besuchen einen festlich beleuchteten Weihnachtsmarkt vor dem Belvedere in Wien.
. © Getty Images

Auch beim beliebten Weihnachtsmarkt vor dem Belvedere gibt es eine Veränderung: Wegen der geplanten Entwicklung eines neuen Besucherzentrums wird die Marktfläche angepasst. Der Markt konzentriert sich heuer auf den Bereich vor dem Oberen Belvedere und fällt mit maximal 35 Hütten kleiner aus. Das barocke Schloss bleibt aber die imposante Kulisse für den vorweihnachtlichen Spaziergang.

Öffnungszeiten: 20.11 bis 31.12.2026, Montag bis Freitag 11–21 Uhr | Samstag, Sonntag und Feiertage 10–21 Uhr | An Heiligabend und Silvester schließt der Markt bereits um 17 Uhr.

4. Weihnachts-Pop-up: Design am Weihnachtsquartier

Rund 100 Designer:innen und Manufakturen präsentieren beim Weihnachtsquartier ihre Produkte im Francis im Althan Quartier. Von Schmuck, Mode und Keramik über Kosmetik bis zu Papeterie und Wohnaccessoires ist alles dabei, was sich als Geschenk mit persönlicher Note eignet. Dazu gibt es kulinarische Produkte, Live-Musik und eine Kinderlounge. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien.
Öffnungszeiten: 27.11 , 28.11 und 29.11. , Fr 15–20 Uhr | Sa 11–20 Uhr | So 11– 18 Uhr

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