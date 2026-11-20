Ein neues Ranking hat die schönsten Altstädte der Welt gekürt. Welcher heimische Ort es aufs internationale Treppchen geschafft hat und welche Stadt den ersten Platz belegt.

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Verwinkelte Gassen, historische Fassaden und Plätze wie aus dem Bilderbuch: Ein neues internationales Ranking hat die schönsten Altstädte der Welt gekürt. 65 historische Stadtzentren wurden dafür miteinander verglichen. Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Eine heimische Stadt hat es tatsächlich unter die zehn schönsten der Welt geschafft.

Neapel holt sich den ersten Platz

Basilica di San Francesco di Paola und Piazza del Plebiscito in Neapel © Getty Images

Den Spitzenplatz sichert sich Neapel in Italien. Die süditalienische Metropole blickt auf eine rund 2.900-jährige Geschichte zurück und begeistert mit einem weitläufigen historischen Zentrum, engen Gassen, traditionellen Märkten und lebhaften Plätzen. Besonders die berühmte Straße Spaccanapoli führt mitten durch das Herz der Altstadt.



Auf Platz zwei landet Córdoba in Spanien. Die andalusische Stadt ist vor allem für ihre weiß getünchten Häuser, blumengeschmückten Innenhöfe und die berühmte Mezquita-Kathedrale bekannt. Den dritten Platz belegt Avignon in Frankreich. Die historische Stadtmauer und der imposante Papstpalast machen die Altstadt zu einem besonderen Reiseziel.



Für eine Überraschung sorgt auch Regensburg: Die deutsche Stadt an der Donau erreicht Platz vier und liegt damit noch vor Florenz auf Rang fünf.

Diese österreichische Stadt schafft es in die Top 10

Aerial view of Salzburg Old Town, Austria © Getty Images

Salzburg landet auf dem sechsten Platz und ist damit die einzige österreichische Stadt unter den zehn schönsten Altstädten der Welt. Zwischen der Festung Hohensalzburg und der Salzach begeistert die Mozartstadt mit barocker Architektur, historischen Bürgerhäusern und verwinkelten Gassen. Besonders die Getreidegasse mit ihren traditionellen Zunftschildern und kleinen Durchgängen zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Das historische Zentrum gehört bereits seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

So wurden die schönsten Altstädte ermittelt

Cordoba © Getty Images

Für das Ranking untersuchte der Reiseveranstalter Tourlane insgesamt 65 historische Stadtzentren weltweit. Bewertet wurden vier Kriterien: die Fußgängerfreundlichkeit, das historische Alter der Stadt, die Kosten für eine Stadtführung und die Beliebtheit als Fotomotiv auf Instagram.



Besonders stark gewichtet wurde die Fußgängerfreundlichkeit: Sie machte 50 Prozent der Gesamtwertung aus. Das bedeutet, dass Städte besonders gut abschnitten, wenn sich ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichen lassen.

Das sind die zehn schönsten Altstädte der Welt

Neapel – Italien Córdoba – Spanien Avignon – Frankreich Regensburg – Deutschland Florenz – Italien Salzburg – Österreich Oaxaca – Mexiko Bhaktapur – Nepal Hội An – Vietnam Istanbul – Türkei

Damit zeigt das Ranking einmal mehr, dass man für beeindruckende historische Altstädte nicht unbedingt weit reisen muss, auch Österreich hat mit Salzburg ein echtes Architekturjuwel zu bieten.