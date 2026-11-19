5.330 Käsesorten waren im Rennen, doch nur eine konnte sich den Titel "Bester Käse der Welt" sichern. Die Gewinner-Spezialität hat eine ganz besondere Geschichte und reift an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort.

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Bei den diesjährigen World Cheese Awards in Córdoba, Spanien, drehte sich alles um die Frage, welcher Käse die internationale Jury am meisten überzeugt. Insgesamt 5.330 Sorten aus 45 Ländern wurden eingereicht und von 270 Expertinnen und Experten aus der Käsebranche bewertet. Dabei ging es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Aussehen, Geruch, Konsistenz und Mundgefühl.

5.330 Käse aus 45 Ländern: Dieser Käse holt den Sieg

Am Ende setzte sich ein französischer Comté durch: der Comté PDO Fort des Rousses 24 Months von Fromageries Arnaud. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp aus. Gleich drei Käse erreichten in der Finalrunde 81 Punkte: der Comté, ein Ossau-Iraty aus Frankreich und ein Le Gruyère AOP aus der Schweiz. Erst ein zusätzliches Stichentscheidungsverfahren brachte den französischen Comté auf Platz eins.

Warum der beste Käse der Welt in einem alten Militärfort reift

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Sein ungewöhnlicher Reifungsort macht den Gewinner besonders: Der Comté verbringt ganze 24 Monate in den Gewölbekellern des Fort des Rousses im französischen Jura. Die ehemalige Militärfestung wurde 1998 in einen Reifekeller für Käse umgewandelt. Ihre dicken Mauern und kühlen, feuchten Steinkeller bieten ideale Bedingungen für die langsame Reifung.



Während dieser Zeit entwickelt der Käse seine charakteristische goldgelbe Farbe und sein komplexes Aroma. Comté wird aus roher Kuhmilch hergestellt und zählt zu den französischen Hartkäsen. Die lange Reifezeit sorgt für eine feste, leicht bröckelige Textur und ein vielschichtiges Geschmackserlebnis.

So schmeckt der beste Käse der Welt

Wer jetzt einen besonders milden Käse erwartet, dürfte überrascht sein. Der Comté Fort des Rousses 24 Months wird als kräftig, nussig und würzig beschrieben. Dazu kommen intensive Umami-Noten, die lange am Gaumen bleiben.



Einer der Juroren, der spanische Käseexperte Rafa Domínguez González, lobte vor allem die Komplexität des Geschmacks. Er beschrieb mehrere aufeinanderfolgende Aromen – von nussig über herzhaft bis hin zu einer lang anhaltenden Umami-Note. Genau diese geschmackliche Vielschichtigkeit dürfte letztlich den Ausschlag gegeben haben.

Diese Käse schafften es ebenfalls ins Finale

Auch wenn der Comté den Titel mit nach Frankreich nimmt, war die Konkurrenz stark. Auf den weiteren Plätzen der Top 14 finden sich zahlreiche bekannte europäische Käsespezialitäten. Besonders Frankreich, die Schweiz, Italien, Spanien und Portugal waren im Spitzenfeld vertreten.



Zu den Finalisten gehörten unter anderem:



• Ossau-Iraty (Frankreich): Ein traditioneller Schafskäse aus dem französischen Baskenland und dem Béarn.

• Le Gruyère AOP Réserve (Schweiz): Ein würziger Schweizer Hartkäse, der ebenfalls 81 Punkte erreichte.

• Erborinato di Capra (Italien): Ein Blauschimmelkäse aus Ziegenmilch.

• Queijo de Ovelha Curado (Portugal): Ein gereifter Schafskäse.

• Curado Fuente La Sierra (Spanien): Ein spanischer Käse aus der Käserei Quesería Fuente La Sierra.

• Kaltbach Appenzeller (Schweiz): Eine gereifte Spezialität mit kräftigem Aroma.

• Riserva del Fondatore Special Edition (Italien): Eine italienische Spezialität von Caseificio Il Fiorino.

• Stärnächäs Extra 10 (Schweiz): Ein gereifter Käse von Affineur Walo von Mühlenen.

• Parmigiano Reggiano DOP 30 Months (Italien): Der bekannte italienische Hartkäse, der 30 Monate gereift ist.

• Queso de Oveja Viejo El Roble De Campollano (Spanien): Ein gereifter Schafskäse.

• Blu Notte – La Fossa dell’Abbondanza (Italien): Eine italienische Käsespezialität aus dem Sortiment des Italian Food Hunters Artisanal National Cheese Team.

Damit zeigt das Finale, wie vielfältig die internationale Käsewelt ist, von französischem Comté über Schweizer Hartkäse bis hin zu gereiften Schaf- und Ziegenkäsen aus Südeuropa.