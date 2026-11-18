Gehörst auch du zu den Menschen, die eine Mandarine erst dann isst, wenn auch der allerletzte weiße Faden akribisch abgeknibbelt wurde? Dann begehst du – ernährungstechnisch gesehen – gerade einen riesigen Fehler.

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Sie sind weiß, etwas zäh und für viele ein echter Störfaktor beim Mandarinenessen: Die feinen Fäden, die das Fruchtfleisch umhüllen. Viele entfernen sie sorgfältig, bevor die saftigen Stückchen im Mund landen. Doch genau das könnte ein Fehler sein! Denn die unscheinbaren Fasern enthalten wertvolle Pflanzenstoffe und Ballaststoffe.

Das steckt in den weißen Fäden

Botanisch gehören sie zum sogenannten Albedo, der weißen Schicht unter der orangefarbenen Schale. Auch die feinen Häutchen und Fäden zwischen den einzelnen Fruchtsegmenten gehören zum weißen Gewebe der Zitrusfrucht. Es enthält unter anderem Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, insbesondere Flavonoide. Wer die weißen Fasern mitisst, nutzt also mehr von der Frucht, statt wertvolle Bestandteile einfach zu entfernen.

Mandarinen © Getty Images

Flavonoide wirken als hochpotente Antioxidantien. Sie bekämpfen sogenannte "freie Radikale", die für vorzeitige Hautalterung und Entzündungsprozesse im Körper verantwortlich sind. Außerdem unterstützen sie die Elastizität der Blutgefäße, können den Blutdruck regulieren und fördern eine gesunde Durchblutung.

Gut für die Verdauung

Ein wichtiger Grund, die weißen Fäden nicht zu entfernen, sind die enthaltenen Ballaststoffe. Sie gehören zu einer ausgewogenen Ernährung unbedingt dazu. Ballaststoffe unterstützen eine normale Verdauung und tragen dazu bei, dass der Darm gut arbeiten kann. Bestimmte Ballaststoffarten dienen außerdem den nützlichen Darmbakterien als Nahrung.

Der Vitamin-C-Kick

Mandarinen gelten ohnehin als Vitamin-C-Spender. Doch wer das Weiße abkratzt, wirft einen beachtlichen Teil davon direkt in den Mülleimer: Das weiße Gewebe enthält nahezu die gleiche Dichte an Ascorbinsäure wie das Fruchtfleisch selbst. Das Besondere: Im Verbund mit den im Mesokarp enthaltenen Bioflavonoiden kann der menschliche Körper das Vitamin C sogar deutlich effektiver aufnehmen und verwerten.

Mandarinen © Getty Images

Warum du die weißen Fäden nicht mühsam entfernen solltest

Es gibt eigentlich keinen Grund, die weißen Fäden vor dem Essen abzuziehen. Sie sind essbar und gehören ganz natürlich zur Mandarine. Zwar schmecken sie manchmal etwas herb oder fühlen sich im Mund leicht faserig an, gesundheitlich sind sie für die meisten Menschen aber völlig unproblematisch. Im Gegenteil: Wer die weißen Bestandteile mitisst, profitiert von zusätzlichen Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Außerdem landet dadurch weniger von der Frucht im Biomüll. Ein weiterer Pluspunkt: Du sparst dir das lästige Abzupfen und kannst deine Mandarine direkt genießen.