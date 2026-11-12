Süße Mandarinen erkennen: Auf diese Details solltest du im Supermarkt achten

Süß, saftig oder doch eher sauer? Schon beim Einkauf kannst du erkennen, welche Mandarinen besonders frisch sind. Mit diesen einfachen Tricks findest du im Supermarkt die besten Früchte.

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Mandarinen gehören im Herbst und Winter einfach dazu. Doch während manche herrlich süß und saftig schmecken, sind andere eher sauer, trocken oder schon mehlig. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du bereits im Supermarkt erkennen, welche Früchte besonders frisch und saftig sind.

1. Achte auf das Gewicht

Ein guter erster Hinweis ist das Gewicht. Nimm zwei Mandarinen ähnlicher Größe in die Hand: Die schwerere ist meist die bessere Wahl. Denn je länger die Früchte bereits geerntet sind, desto mehr Feuchtigkeit können sie verlieren. Eine schwere Mandarine enthält daher häufig mehr Saft und schmeckt entsprechend saftiger.

2. Die Schale sollte fest und möglichst unversehrt sein

. © Getty Images

Drücke die Mandarine vorsichtig mit den Fingern. Sie sollte sich fest anfühlen und bei leichtem Druck nicht stark nachgeben. Eine sehr weiche Schale kann darauf hindeuten, dass die Frucht bereits an Frische verloren hat. Achte außerdem darauf, dass sie keine größeren Druckstellen, Risse oder beschädigten Stellen aufweist. Dort kann sich leichter Schimmel bilden.

3. Wirf einen Blick auf den Stielansatz

Auch die Stelle, an der die Mandarine vom Zweig getrennt wurde, kann einen Hinweis auf ihren Zustand geben. Ist der Ansatz stark eingetrocknet oder bräunlich, kann das auf eine längere Lagerung hindeuten. Ein möglichst frischer, heller Stielansatz ist ein gutes Zeichen – allerdings kein verlässlicher Frischetest allein.

4. Sind noch Blätter dran?

Orange tangerines in a bowl on a black background © Getty Images

Mandarinen mit grünen Blättern sehen nicht nur besonders hübsch aus: Frische, grüne Blätter können ein Hinweis darauf sein, dass die Früchte erst vor kürzerer Zeit geerntet wurden. Sind die Blätter hingegen vertrocknet oder braun, spricht das eher für eine längere Zeit seit der Ernte. Auch hier gilt: Die Blätter sind nur ein zusätzlicher Hinweis und keine Garantie für süßen Geschmack.

Süß oder sauer? Nicht allein an der Schale erkennbar

So hilfreich diese Tricks auch sind: Ob eine Mandarine tatsächlich süß schmeckt, lässt sich von außen nicht hundertprozentig feststellen. Entscheidend sind unter anderem die Sorte und der Reifegrad. Achte deshalb auf die Kombination aus Gewicht, festem Fruchtfleisch und einem frischen Erscheinungsbild. So steigen die Chancen, dass du zu Hause eine besonders saftige Mandarine schälst.