Spitzenpatisserie
50 Best Pastry Chefs: Das sind Österreichs Dessert-Stars
Ein großartiges Menü verdient ein ebenso großartiges Finale. Und das kann weit mehr als einfach nur süß sein: In der Spitzenpatisserie treffen feines Handwerk, überraschende Aromen und jede Menge Kreativität aufeinander. Wer diese Kunst besonders gut beherrscht, zeigt die neue Liste der "50 Best Pastry Chefs by Boiron". Österreich ist darauf gleich zwölfmal vertreten – unter anderem mit Stefan Howells vom Hangar-7, Noemi Krondorfer vom Landhaus Bacher und Jan Eggers von der Goldenen Birn.
Das Besondere: Hier entscheidet keine klassische Jury. Die Patissièren und Patissiers werden von den Spitzenkräften ihrer eigenen Branche gewählt. Ein Kompliment von Menschen also, die ganz genau wissen, wie viel Können hinter einem scheinbar mühelos angerichteten Dessert steckt.
Österreich stellt fast ein Viertel der Liste
Zum zweiten Mal haben das Kulinarikmagazin KALK&KEGEL und der Fruchtspezialist Les vergers Boiron die Auszeichnung vergeben. Schauplatz war die Gastmesse in Salzburg.
Berücksichtigt werden Patisserie-Profis aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Mit zwölf von 50 Nennungen stellt Österreich fast ein Viertel der Liste. Deutschland ist mit 26 Nennungen vertreten, die Schweiz mit acht und Südtirol mit vier.
Die österreichische Auswahl reicht von Wiener Restaurants über die steirische Spitzengastronomie bis zu Hotels in Tirol und Vorarlberg. Auch für die kulinarische Wunschliste liefert sie damit einige gute Gründe, dem letzten Gang künftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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Das sind die zwölf ausgezeichneten Patisserie-Profis in Österreich
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Jan Eggers, Zur Goldenen Birn (Graz)
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Stefan Howells, Hangar-7 (Salzburg)
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Annika Jakob, Burg Vital Resort (Lech)
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Hans-Christian Klein, Hotel am Konzerthaus (Wien)
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Noemi Krondorfer, Landhaus Bacher (Mautern)
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Manfred Löschl, Interalpen-Hotel Tyrol (Telfs-Buchen)
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Thomas Scheiblhofer, TIAN (Wien)
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Benjamin Schröder, Spelunke (Wien)
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Jakob Szedonja, Hotel Das Central (Sölden)
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Janina Trogisch, Gourmetrestaurant Tannenhof (St. Anton)
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Eveline Wild, Der WILDe EDER (St. Kathrein am Offenegg)
- Jaimy Reisinger, BIJA Dining (Graz)
Von den Besten gewählt
Für die Auswahl wurden die besten Patissièren und Patissiers der teilnehmenden Länder nach ihren jeweils zehn Favoriten gefragt. Die 50 am häufigsten genannten Namen beziehungsweise Teams schafften es auf die Liste. Auf eine Reihung wird dabei bewusst verzichtet. Es gibt also weder einen ersten Platz noch ein Schlusslicht.
Lebenswerk-Award für Stefan Leitner
Eine besondere Ehrung ging nach Deutschland: Stefan Leitner vom Drei-Sterne-Restaurant Bareiss in Baiersbronn erhielt den Lebenswerk-Award 2026. Er hat die klassische Spitzenpatisserie über Jahrzehnte mitgeprägt und sein Wissen an zahlreiche junge Talente weitergegeben.
Für Leitner ist die Auszeichnung deshalb auch ein Anlass, auf die nächste Generation zu blicken: "Besonders schön ist es zu sehen, wie viele junge, talentierte Menschen heute mit Begeisterung und neuen Ideen diese Branche bereichern. Das macht mich stolz."
Für Dessert-Fans bleibt nach dieser Liste jedenfalls eine erfreuliche Erkenntnis: Für süße Spitzenleistungen ist der Weg in Österreich oft kürzer als gedacht.
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